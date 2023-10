woensdag 18 oktober 2023 om 16:05

Manon Bakker is publiekstrekker in veldrit van haar trainer: “Een beetje verplicht”

Manon Bakker is komende zaterdag de grootste naam op de affiche van de Cyclocross Heederstrand. De nummer zes van de Wereldbekercross in Waterloo komt niet zomaar aan de start, want haar trainer is organisator van de nieuwe C2-veldrit.

“Eigenlijk ben ik toevallig trainer van Manon geworden”, zegt crossorganisator Bert Jan Hamer aan WielerFlits. “Ik ben al een tijdje trainer bij de KNWU voor het landelijke trainingspunt in Hattem. Daar doen we onze wekelijkse trainingen met de regionale selectie, waar talentvolle crossers uit de regio zich bij kunnen aansluiten. Zo ben ik ook bij Manon terechtgekomen. Ze is lid geworden van onze vereniging Veloclub Veluwe en traint ook nog wel eens mee met de groep.”

Zodoende komt Bakker ook zaterdag aan het vertrek. “Het is een beetje verplicht, maar ze vindt het ook wel leuk”, lacht Hamer. “Ook Puck Pieterse doet wekelijks de trainingen bij ons mee, dus hadden we het heel leuk gevonden om haar erbij te hebben, maar ze zit dan in haar rustweek. Alle andere aanmeldingen kwamen puur op initiatief van de deelnemers zelf, want we hebben geen budget voor startgeld.”

Bakker, die uitkomt voor Crelan-Corendon, zal het dan ook voornamelijk moeten opnemen tegen piepjonge toptalenten zoals Mae Cabaca, Lauren Molengraaf en Iris Offerein. Bij de mannen toppen comeback kid Jens Dekker, David Haverdings, Niels Vandeputte en Stan Godrie het deelnemersveld.