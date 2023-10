Niels Bastiaens • maandag 16 oktober 2023 om 12:00

Cyclocross Heerderstrand: Nieuw op de UCI-kalender, maar met passie georganiseerd

Nederland heeft dit jaar een gloednieuwe veldrit op de UCI-kalender staan. Het Heerderstrand, dat midden in de idyllische bossen van de Veluwe in de provincie Gelderland ligt, is de locatie van de Cyclocross Heerderstrand, die daags voor de Superprestigecross van Overijse op de kalender staat. WielerFlits neemt je mee in het ontstaan van de cross.

Veloclub Veluwe begon vier jaar geleden met het organiseren van een nationale cross, eigenlijk op toevallige wijze. “In het weekend dat toen het Europees kampioenschap werd georganiseerd, viel er een gat in de nationale kalender in Nederland. Dus dachten wij: dan gaan we gewoon zelf iets organiseren. Dat idee is op heel korte tijd ontstaan, ik schat pas drie of vier weken van tevoren. Maar we hebben alles rond gekregen en de eerste editie was meteen een succes”, legt Bert Jan Hamer van de organisatie uit.

De enthousiaste reacties van publiek en deelnemers lieten de organisatoren vervolgens dromen van meer. “We kregen de afgelopen jaren vaak te horen: ‘hier moeten jullie wat meer mee doen, maak er een NK van of een Wereldbeker.’ Toen zijn we beginnen overleggen: als de stap naar een C2-cross voor profs dan toch niet zo groot is, waarom proberen we dan geen internationale cross neer te zetten?”

Dat wil Veloclub Veluwe dit jaar voor het eerst doen. “Voor ons is dit een jongensdroom. Het is heel gaaf om op dit niveau iets te kunnen organiseren voor een relatief kleine vereniging. We bestaan maar uit zestig leden, die je meer moet zien als een soort vriendenteam met vooral amateurs en masters. We vinden het gewoon heel fijn om te organiseren en zelf met sport bezig te zijn. Daarom organiseren we ook de Koningsronde in Heerde en in het voorjaar enkele trainingskoersen.”

Met het Heerderstrand hebben ze alvast een ideale locatie beet. Op het mooie strand heeft de organisatie het perfecte terrein voor een zandcross. “Maar vergis je niet: dit is geen zand zoals in Alphen of aan de Schelde in Antwerpen. Het is heel stroef zand, waar je maximaal een meter of tien doorheen kan fietsen. We moesten opletten om niet te veel passages in het parcours op te nemen, anders zou het te zwaar worden. De meerwaarde van het strand zit vooral in het prachtige uitzicht.”