Voorbeschouwing: CIC-Mont Ventoux 2023 – Twee keer de Ventoux in 150 kilometer

Twee dagen na afloop van het Critérium du Dauphiné staat een zware eendagskoers in Frankrijk op het programma, namelijk de CIC-Mont Ventoux. Deze wedstrijd, die we beter kennen als de Mont Ventoux Dénivelé Challenge, biedt klimmers de kans om zich nog eens te testen op een lastig parcours met liefst twee keer de Ventoux. Wie volgt Ruben Guerreiro op? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De historie van de Mont Ventoux Dénivelé Challenge is kort. Eind 2018 werd het parcours voor de allereerste editie aangekondigd van deze eendagskoers met finish op de Mont Ventoux. Met als plek op de kalender direct na het Critérium du Dauphiné (en tijdens de Ronde van Zwitserland) hoopte het enkele renners uit de Dauphiné te lokken.

In het eerste jaar (2019) reden de renners een keer de Reus van de Provence op, om er te finishen namelijk. Dat jaar klopte Jesús Herrada er Romain Bardet na een spannende tweestrijd. Het jaar erop werd de koers nog zwaarder gemaakt, want de organisatie koos ervoor om een dubbele beklimming van de Ventoux op te nemen. Eerst werd tot Chalet Reynard gereden, om 60 kilometer later de volledige klim vanuit Bédoin te rijden. Aleksandr Vlasov ging er met de winst vandoor, voor Richie Porte en Guillaume Martin.

In 2021 was het Miguel Ángel López die er met de zege vandoor ging. Hij won met het grootste verschil in de vier verreden edities tot nu toe, namelijk met 2.26 minuut (!) voorsprong op Óscar Rodriguez. Enric Mas werd daarachter derde. Een maand later was de Mont Ventoux opgenomen in het parcours van de Tour de France en won rasklimmer Wout van Aert een bergrit met een dubbele Ventoux.

De wedstrijd zoals we hem kennen is anno 2023 veranderd van naam. De Mont Ventoux Dénivelé Challenge is namelijk veranderd in de CIC-Mont Ventoux, vernoemd naar hoofdsponsor Crédit Industriel et Commercial (CIC) uit de bankenwereld.

Laatste winnaars Mont Ventoux Dénivelé Challenge

2022: Ruben Guerreiro

2021: Miguel Ángel López

2020: Aleksandr Vlasov

2019: Jesús Herrada

Laatste editie

Alexandr Riabushenko (Astana Qazaqstan), Lilian Calmejane (AG2R Citroën), Alan Jousseaume (TotalEnergies), wegwielrenner en mountainbiker Victor Koretzky (B&B Hotels-KTM) en Nicolas Debeaumarché (St Michel-Auber93) vormden de vlucht van de dag, maar Cofidis, Movistar, Israel-Premier Tech, Uno-X en EF Education-EasyPost wilden er een strijd der favorieten van maken.

Op weg naar de laatste keer de Ventoux reed Movistar langzaam maar zeker het gat naar de vluchters dicht. Aan de voet van de klim is het verschil al teruggebracht tot een minuut. In de eerste oplopende kilometers viel Riabushenko aan. Hij begon solo aan de laatste veertien kilometer, maar met nog elf kilometer te koersen kwam de finale tot ontbranding.

Ruben Guerreiro probeerde het en de Portugees kwam alleen op kop te rijden. Achter hem waren Michael Storer en Esteban Chaves de sterksten. Storer probeerde naar Guerreiro toe te rijden, maar kon daarbij natuurlijk niet op de steun van Chaves rekenen. Guerreiro kon daardoor uitlopen.

De Portugees kwam met 35 seconden voorsprong op Storer en Chaves voorbij aan het skistation Chalet Reynard, waar de kale laatste zes kilometer naar de top van de Ventoux begon. Daarin kwam hij niet meer in de problemen en na 153 kilometer koers stelde hij de overwinning veilig. Chaves maakte het succes voor EF Education-EasyPost compleet door in de slotfase bij Storer weg te rijden en er een 1-2’tje van te maken.

Uitslag Mont Ventoux Dénivelé Challenge 2022

1. Ruben Guerreiro (EF Education-EasyPost)

2. Esteban Chaves(EF Education-EasyPost) op 53s

3. Michael Storer (Groupama-FDJ) op 1m28s

4. Tobias Halland Johannessen (Uno-X) op 2m00s

5. Guillaume Martin (Cofidis) op 2m15s

Parcours

De naam van de Mont Ventoux Dénivelé Challenge verraadt al veel over het parcours. De absolute scherprechter in het parcours is de Mont Ventoux zelf. Niet een, maar twee keer moeten de renners deze berg in het zuiden van Frankrijk bedwingen. Ten opzichte van vorig jaar heeft de koers weinig tot geen verrassingen in petto voor de renners. De route van 154 kilometer is identiek aan die van vorig jaar.

Het startschot zal klinken in de plaats Vaison-la-Romaine. Of zoals de romeinen zouden zeggen: Vasio Vocontiorum. De naam van de Franse plaats verraadt reeds haar Romeinse historie. In de stad zijn een theater, watervoorziening en brug te vinden uit de Klassieke Oudheid. De renners zullen hier echter niet lang van kunnen genieten, want al snel doemt de eerste van de zes gecategoriseerde beklimmingen op.

De Col de la Madeleine (1,7 km aan 4,2%) kan gezien worden als opwarmertje voor de Col de la Gabelle (8,8 km aan 5,3%). Deze iets lastigere klim staat ook bekend als het begin van de Col de Notre Dame des Abeilles, die nog twee kilometer doorloopt. De organisatie kiest er echter voor om al eerder de afdaling in te zetten richting het kleine dorpje Villes-sur-Auzon.

Vanuit dit dorpje zullen de renners de klim Gorge de la Nesque aandoen. De klim zelf is 18,6 kilometer lang, maar kan met een stijgingspercentage van 2,3% niet moeilijk genoemd worden. Waar de inspanning de renners niet van de adem zal benemen, kan de beeldschone natuur dit wellicht wel. De Gorge de la Nesque is een diepe kloof, die de status van biosfeerreservaat heeft. Overweldigende rotswanden, wilde natuur en prachtige uitzichten zijn het decor van de aanloop naar de finale.

Deze finale begint pas echt in het plaatsje Sault. Vanuit hier begint de eerste beklimming van de naamgever van de koers, de Mont Ventoux (24,5 km aan 4,9%). Van de drie manieren om de berg te beklimmen wordt deze zijde als de makkelijkste gezien. De beklimming kent namelijk minder hoogtemeters in een langere afstand. De beklimming start in een bloemrijk landschap en voert naar boven door een bos. Na 15 tot 20 kilometer is het echter gedaan met de mooie natuur. Dan is het tijd voor het bekende maanlandschap van De Kale Berg.

Na de top dalen de renners een twintigtal kilometers richting Malaucène, waarna wederom de Col de la Madeleine ligt te wachten. Bekend terrein dus. Ditmaal volgen echter niet de Col de la Gabelle en de Gorge de la Nesque, maar doemt direct de Mont Ventoux weer op. De klim vanuit Bédoin (19,5 km aan 7,9%) wordt gezien als de zwaarste van de drie mogelijkheden. Dit blijkt wel uit het hoogteverschil van 1.511 meter met maximale stijgingspercentages van 11,8%.

De eerste vijf kilometer vallen nog mee, maar zodra de renners ‘het bos’ in gaan – letterlijk dit keer – lopen de percentages richting de 10%. Pas na veertien kilometer laat het peloton de bomen achter zich en komen de renners via Chalet Reynard in het kale landschap terecht. De percentages vlakken hier wat af, maar blijven tussen de 7% en 8%. De laatste kilometer is wellicht nog wel de zwaarste met een stijgingspercentage van 11% en nog één zware S-bocht.

Dinsdag 13 juni, CIC-Mont Ventoux: Vaison-la-Romaine – Mont Ventoux (154 km)

Start: 11.00 uur

Finish: tussen 15.00 en 15.30 uur

Favorieten

Verwacht geen topfavorieten voor de Tour de France hier op en rond de Mont Ventoux. Het zijn vooral de klimmers van de tweede en de derde lijn die hier elkaar gaan bestrijden. In totaal doen zes WorldTeams en acht ProTeams mee. Drie continentale ploegen maken het deelnemersveld compleet.

Cofidis huisvest een van de oud-winnaars in de selectie. Jesús Herrada doet vier jaar na zijn overwinning in de allereerste editie weer mee. In mei liet hij zien goed in vorm te zijn met ereplaatsen in de Tour du Finistère (vijfde) en Boucles de l’Aulne (twaalfde). De vraag is hoe zijn klimbenen zijn in het hooggebergte. Guillaume Martin moet dit ook kunnen. Bij zijn eerdere deelnames werd hij derde (2020) en vijfde (2022).

De Franse ploegen zullen elkaar tot het uiterste drijven in een wedstrijd als deze. Groupama-FDJ eindigde vorig jaar op het podium met Michael Storer en zal nu met Lenny Martinez willen scoren. Het toptalent is nog maar 19 jaar oud, maar heeft zijn klasse al laten zien. In de Dauphiné stond hij zijn mannetje, nadat hij in de Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes knap vierde werd. Eerder was Martinez al tweede in de Classic Grand Besançon Doubs en twaalfde in de Ronde van Catalonië. Rudy Molard en Bruno Armirail staan het Franse lichtgewicht bij.

Movistar was in 2021 zegezeker op de Ventoux met Miguel Ángel López en stuurt dit jaar Iván Ramiro Sosa naar de Provence. De Colombiaanse klimmer is heel grillig in zijn prestaties. Zo won hij al twee keer de Ronde van Burgos en een keer de Tour de la Provence, maar kan hij er op sommige dagen ook hard doorheen zakken. Zijn meest recente wedstrijd was de Vuelta Asturias, eind april, waar hij derde werd achter Lorenzo Fortunato en Einer Rubio. De vraag is hoe de vorm van Sosa nu is.

Een ploeg met Chris Froome, Domenico Pozzovivo en Michael Woods moet ook hoge ogen kunnen gooien. Dan doelen we natuurlijk op Israel-Premier Tech. Van Pozzovivo, die hier terugkeert in koers na zijn opgave in de Giro d’Italia, en Woods verwachten we het meest op de Mont Ventoux. De Canadees viel uit de Ronde van Romandië met wat kneuzingen aan zijn rug, maar heeft de hele maand mei gehad om te herstellen. Froome liet eind mei zien in Tour de France-waardige vorm te komen door veertiende te worden in de Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes.

TotalEnergies komt dan weer met Pierre Latour aan het vertrek. De inmiddels 29-jarige Fransman was een aantal jaar terug een pure klimmer, maar is inmiddels uitgegroeid tot een aanvalstype dat goed bergop kan. Eerder dit jaar werd hij nog veertiende in Parijs-Nice en derde in de Ster van Bessèges. Er lijkt echter altijd iemand beter te zijn dan Latour, maar in dit veld kan hij mogelijk toch eens zijn kans pakken.

Het complete deelnemersveld voor CIC-Mont Ventoux is nog niet bekend. Daarom is het favorietendeel nog niet volledig ingevuld. Wij zullen op een later moment dit deel van de voorbeschouwing aanvullen.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Lenny Martinez

*** Jesús Herrada, Michael Woods

** Guillaume Martin, Iván Ramiro Sosa, Domenico Pozzovivo

* Pierre Latour, (de andere namen vullen wij later in)

Weer en TV

Het belooft niet zo goed weer te worden op en rond de Mont Ventoux op dinsdag 13 juni. Weeronline verwacht op de top temperaturen tot 13 graden Celsius en daarnaast stevige bewolking en een flinke kans op neerslag. Over de hele dag valt er zo’n 10 millimeter regen op de berg. In startplaats Vaison-la-Romaine is het 20 à 25 graden, maar is er ook bewolking en regenval. Het is er broeierig en dus kan het wel warmer aanvoelen.

Net als vorig jaar zal de CIC-Mont Ventoux niet live te zien zijn op tv in Nederland en België. Ook Eurosport heeft de uitzendrechten niet in handen. Als er nog een online stream is, dan zullen wij die later toevoegen hier.