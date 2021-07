Fietstoerisme in de Vaucluse : Veel meer dan alleen de Mont-Ventoux

De Reus van de Provence, de kale berg, domineert het landschap van de Vaucluse. Met zijn iconisch maanlandschap en zijn legendarische wielergeschiedenis trekt de Mont-Ventoux wielerliefhebbers van over de hele wereld. Iedere zichzelf respecterende en enigszins sportieve fietser wil De Reus minimaal één keer beklommen hebben, het liefst van meerdere kanten. Vaak blijft het hierbij, en dat is jammer want de Vaucluse heeft zoveel meer te bieden…

Tijd voor een ontdekkingstocht langs cultuur en natuur in de Vaucluse met zijn historische steden als Avignon en Orange. Het departement strekt zich uit van natuurpark Barronies Provençales in het Noorden, natuurpark du Luberon in het zuidoosten, de rivier de Durance in het zuiden en de Rhône-oever in het westen. In dit gevarieerde landschap vind je prachtige en rustige fietswegen te midden van wijngaarden, fruitboomgaarden, schaduwrijke bossen en historische dorpjes. Onderweg test je je kuiten op de klimmetjes, geniet je van uitzichten over kleurrijke lavendelvelden, komt de geur van jasmijn je tegemoet in de dorpjes en proeven je smaakpapillen de heerlijke regionale wijnen.

De streek beschikt mede dankzij de inspanningen van Vélo Loisirs Provence over een uitstekende fiets-infrastructuur met meer dan 1500 km aan fietsroutes voor alle niveaus en type fietsers. Van de vlakke en vaak autovrije Voie Verts voor een gezellige familietocht tot verschillende langeafstand fietsroutes voor bikepackers en mountainbikers. Dankzij het uitgebreide netwerk aan elektrische laadpunten kan de omgeving ook prima per e-bike verkend worden. Onderweg zijn fietsers bijzonder welkom bij meer dan 400 locaties met het certificaat ‘Fietsers welkom’, die zijn voorzien van uitgebreide fiets-facilteiten en te herkennen aan het Accueil Vélo-logo.

Voie Verts in de Vaucluse

Voie verts, ofwel ‘groene wegen’ zijn zeer toegankelijke fietspaden (soms over een oud spoorwegtracee) ideaal voor een rustige fietstocht met het hele gezin. In de Vaucluse zijn er nu drie voie verts, veilige en snelle fietsverbindingen om de streek te verkennen.

1) Via Rhôna (EV 17), op zijn weg van Genève naar de Middellandse Zee doorkruist hij de Vaucluse. Onderweg passeer je onder meer de beroemde wijnvelden van Chateauneuf-du-Pape, Orange en Avignon.

2) Véloroute de Calavon, onderdeel van de internationale route langs de Middellandse Zee (EV 8) van Spanje naar Griekenland, volgt deze voie vert een oude spoorweg langs de rivier Calavon in de Luberon. Onderweg rijd je over de oude romeinse Pont Julien.

3) Via Venaissa, is een diagonale verbinding tussen de Via Rhôna en de internationale route langs de Middellandse Zee, hij volgt een oude spoorweg tussen Orange en Isle sur la Sorgue. Ten noorden van Carpentras is het traject zo goed als afgerond, het tracee ten zuiden zal binnenkort afgerond worden en aansluiten op de Véloroute de Calavon bij Velleron.

Accueil Vélo

Een kwaliteitslabel voor fietstoerisme waarbij deelnemende accommodaties altijd binnen enkele kilometers van een officiële fietsroute liggen en over speciale fietsvoorzieningen beschikken. Denk hierbij aan veilige fietsenstalling, reparatiemogelijkheid en een picknick voor onderweg. Je herkent deelnemers aan het groene Accueil Vélo-logo, meer informatie vind je op de website van Provence a Vélo.

E-bike oplaadpuntennetwerk

E-bikes zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld, ook op vakantie in het buitenland gaat de e-bike mee in de trein of achterop de wagen. De levensduur van de batterijen is meestal ruim voldoende voor lange dagtochten, maar zeker bij fietsritten door geaccidenteerd is het fijn om te weten of er oplaadpunten in de buurt zijn. Het departement Vaucluse neemt een voortrekkersrol in op gebied van e-bikefaciliteiten. In samenwerking met Bosch is een oplaadpuntennetwerk met fast-chargers en power-stations uitgerold over het hele departement. Zo kun jij tijdens je (lunch)pauze je e-bike opladen in een van de 63 oplaadpunten.

