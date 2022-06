Ruben Guerreiro bezorgt EF-EasyPost de zege in Mont Ventoux Challenge

Ruben Guerreiro heeft de Mont Ventoux Dénivelé Challenge gewonnen. In de klimkoers over de iconische Mont Ventoux reed de Portugees van EF Education-EasyPost met nog elf kilometer te gaan weg bij de anderen om uiteindelijk solo aan te komen op de Reus van de Provence. Op de erelijst volgde hij Miguel Ángel López op.

De Mont Ventoux Dénivelé Challenge was toegekomen aan al zijn vierde uitgave. In de klimkoers met een dubbele beklimming van de Reus van de Provence (eerst via Sault, daarna via Bédoin) werd gezocht naar een opvolger voor Miguel Ángel López, die de wedstrijd een jaar geleden op zijn naam schreef. ’s Ochtends kwamen eerst de vrouwen al in actie. Het was Marta Cavalli van FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope die de eerste dameseditie wist te winnen. De Italiaanse won dit seizoen ook al de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl.

Kopgroep met vijf

Om elf uur werd het mannenpeloton op gang gebracht. In het begin van de wedstrijd kwam een kopgroep van vijf tot stand. Alexandr Riabushenko (Astana Qazaqstan), Lilian Calmejane (AG2R Citroën), Alan Jousseaume (TotalEnergies), wegwielrenner en mountainbiker Victor Koretzky (B&B Hotels-KTM) en Nicolas Debeaumarché (St Michel-Auber93) sloegen de handen ineen en reden ruim drie minuten weg bij het peloton, waar een alliantie ontstond tussen Cofidis, Movistar, Israel-Premier Tech, Uno-X en EF Education-EasyPost.

Op de eerste beklimming van de Mont Ventoux verloor de kopgroep terrein ten opzichte van het peloton, dat door toedoen van met name Israel-Premier Tech fors werd uitgedund. Boven op de Kale Berg was het verschil teruggelopen tot anderhalve minuut. In de afdaling konden de leiders weer wat uitlopen. Op de Col de la Madeleine – niet te verwarren met de bekende bergpas in de Alpen – moest Debeaumarché de andere vier aanvallers laten gaan. Op weg naar de laatste keer de Ventoux reed Movistar langzaam maar zeker het gat naar de vluchters dicht.

Aan de voet van de klim is het verschil al teruggebracht tot een minuut. In de eerste oplopende kilometers viel Riabushenko aan en alleen neoprof Jousseaume, in 2020 derde in de Ronde de l’Isard, kon aanvankelijk mee. Intussen losten met Jesús Herrera, in 2019 winnaar van de koers, en Valentin Madouas de eerste renners van naam uit het peloton. Het duurde niet lang vooraleer Riabushenko op kop alleen overbleef. De Europese beloftekampioen van 2016 begon solo aan de laatste veertien kilometer.

Guerreiro rijdt alleen weg

Met nog elf kilometer te koersen kwam de finale tot ontbranding. Er kwamen diverse aanvallen uit het peloton en Riabushenko werd ingelopen. Op elf kilometer van de aankomst probeerde Ruben Guerreiro van EF-EasyPost het en de Portugees kwam alleen op kop te rijden. Achter hem waren Michael Storer (Groupama-FDJ), Guerreiro’s ploegmaat Esteban Chaves en in eerste instantie ook Cristián Rodríguez (TotalEnergies) samengekomen. Nadat Rodríguez loste, probeerde Storer naar Guerreiro toe te rijden. Hij kon daarbij natuurlijk niet op de steun van Chaves rekenen.

Nadat Guerreiro aanvankelijk wat van zijn voorsprong was kwijtgeraakt, kon hij daarna toch weer uitlopen. De Portugees kwam met 35 seconden voorsprong op Storer en Chaves voorbij aan het skistation Chalet Reynard waar de kale laatste zes kilometer naar de top van de Ventoux begon. Daarin kwam hij niet meer in de problemen en na 153 kilometer koers stelde hij de overwinning veilig. Chaves maakte het succes voor EF Education-EasyPost compleet door in de slotfase bij Storer weg te rijden en er een 1-2’tje van te maken.