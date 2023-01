Voorbeschouwing: Cadel Evans Great Ocean Road Race 2023 – Drie op rij voor Soudal Quick-Step?

Na drie jaar afwezigheid is de Cadel Evans Great Ocean Road Race terug op de wielerkalender. De wedstrijd in en rondom Geelong stond in het pre-coronatijdperk vaak garant voor een leuk koersverloop, en dus loont het zeker om zondagnacht even een kijkje te nemen. Wat kunnen we dit jaar verwachten? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Cadel Evans nam in 2015 afscheid als profwielrenner in de Cadel Evans Great Ocean Road Race. De wedstrijd werd speciaal voor hem georganiseerd, omdat de organisatoren vonden dat Evans als enige Australische Tourwinnaar en wereldkampioen op de weg een groots afscheid verdiende. In het eerste jaar had de wedstrijd een 1.1-status op de UCI-kalender.

Groots werd het afscheid van Evans zeker. In een sterk deelnemersveld met onder meer acht WorldTour-teams en vier ProContinental-teams zat de afzwaaiende Australiër mee in een kopgroep van negen die in Geelong om de zege mocht sprinten. Gianni Meersman won voor Simon Clarke en Nathan Haas, Evans werd vijfde. Na een week eerder ook al derde geworden te zijn in de Tour Down Under, kon de Australiër met opgeheven hoofd de wielerwereld verlaten.

De jaren daarna bleef de wedstrijd bestaan en werd de race zelfs langzaam opgewaardeerd. Van 1.HC-koers in 2016 tot WorldTour-wedstrijd in 2017. Peter Kennaugh en Nikias Arndt wonnen die jaren. Later zouden ook Jay McCarthy, Elia Viviani en Dries Devenyns de Cadel Evans Great Ocean Road Race op hun palmares zetten.

De afgelopen twee jaar ging de Cadel Evans Great Ocean Road Race niet door. De strenge coronabeperkingen in Australië stonden een internationale wielerkoers niet toe.

Laatste tien winnaars Cadel Evans Great Ocean Road Race

2022: Afgelast i.v.m. coronavirus

2021: Afgelast i.v.m. coronavirus

2020: Dries Devenyns

2019: Elia Viviani

2018: Jay McCarthy

2017: Nikias Arndt

2016: Peter Kennaugh

2015: Gianni Meersman

Laatste editie

Dries Devenyns is nog altijd de laatste winnaar van de Cadel Evans Great Ocean Road Race. In 2020 boekte de destijds 37-jarige Belg de grootste zege uit zijn al lange carrière. In Geelong bleef hij Pavel Sivakov nipt voor.

Op de laatste beklimming van de Challambra Crescent was het Simon Yates die dag het verschil had gemaakt. De Brit had daarna vijf renners met zich meegekregen, waaronder de twee belgen Jens Keukeleire en de latere winnaar Devenyns. Ook Jay McCarthy, Sivakov, Daryl Impey en Van Baarle slaagden erin om op de Challambra Crescent hun karretje aan te haken.

In de laatste kilometers demarreerden deze renners om de beurt. Sivakov sloeg op vijf kilometer het beslissende gaatje, wat alleen door Devenyns nog overbrugd kon worden. In de sprint om de zege was het de lepe meesterknecht van Deceuninck-Quick-Step die net iets sneller was dan de Rus van Team INEOS.

Uitslag Cadel Evans Great Ocean Road Race 2020

1. Dries Devenyns (Deceuninck-Quick Step)

2. Pavel Sivakov (Team INEOS)

3. Daryl Impey (Mitchelton-Scott)

4. Jens Keukeleire (EF Pro Cycling)

5. Dylan van Baarle (Team INEOS)

Wedstrijdverslag

Parcours

Ook in de zevende editie van de Cadel Evans Great Ocean Road Race houdt de organisatie vast aan het recept van de eerste editie, met een grote lus van 110 kilometer door Victoria en tot slot drie lokale rondes van om en nabij de twintig kilometer in Geelong. Dat is de op een na grootste stad van de Australische staat Victoria, waar in 2010 het WK wielrennen werd georganiseerd.

Het startschot van de Cadel Evans Great Ocean Road Race wordt gegeven rond een uurtje of een Nederlandse tijd aan de Corio Bay, waarna het parcours met de klok mee een grote ronde maakt langs Barwon Heads, Torquay en Moriac. Vanaf Torquay wordt het terrein al geaccidenteerd, met onder meer een klim bij Bells Beach (2,0 km aan 4,7%).

Na 110 kilometer draaien de renners het lokale circuit in Geelong op, dat in totaal drie keer moet worden afgelegd. Nog voor de eerste finishpassage staat de eerste van vier beklimmingen van de Challambra Crescent (810 meter aan 9,8%) op het menu.

Op deze heuvel gaat het verschil worden gemaakt. Naast het steile gemiddelde stijgingspercentage heeft de klim namelijk ook een piek van 22 procent tegen de top aan. Op 9,1 kilometer van de meet is de laatste top van Challambra Descent. Reken er maar op dat het hier hectisch gaat worden!

Zondag 29 januari, Geelong – Geelong (172 km)

Start: 11.10 uur / 01.10 uur

Finish: rond 15.15 uur / 05.15 uur

Favorieten

Deze editie van de Cadel Evans Great Ocean Road Race heeft kanshebbers te over. Omdat de klim van Challambra Crescent zwaar genoeg is om een verschil te maken, maar niet zwaar genoeg om een groot verschil te maken, maken zowel klimmers als sprinters kans om deze wedstrijd te winnen. En dat maakt deze wedstrijd zo interessant.

Op Challambra Crescent zullen de sprinters in de verdrukking komen, maar als zij er in de laatste kilometers in slagen om toch nog terug te keren, zullen zij de favorieten zijn om te winnen. De afgelopen jaren zagen we of een sprint van een uitgedund groepje, of een klein groepje nog wegrijden op de laatste beklimming.

De topfavoriet luistert volgens ons naar de naam Alberto Bettiol. Dat de Italiaan heuveltjes als deze kan overleven, weten we al lang. En dat Bettiol een goede sprint heeft, ook. Afgelopen week won de renner van EF Education-EasyPost de proloog in de Tour Down Under en eindigde hij als tweede in de vierde rit. Met de vorm zit het dus wel snor. Daarnaast heeft Bettiol in Jens Keukeleire een uitstekende wegkapitein.

De grootste concurrentie voor Bettiol komt uit Australische hoek. Michael Matthews en Caleb Ewan zijn op papier nog wel een stuk rapper dan de Italiaan, maar voor hen is het de vraag hoe ze de laatste klim van Challambra Crescent zullen verteren. In goeden doen moet dat geen probleem zijn, maar nu is het nog erg vroeg in het seizoen. Matthews heeft ‘slechts’ een derde plaats in deze Tour Down Under als beste resultaat, Ewan werd een keer tweede, in Tanunda.

Bettiol, Matthews en Ewan zullen op de laatste steile beklimming bestookt worden door de klassementsrenners. We kijken dan al gauw naar de coureurs die in de Tour Down Under in de top van het algemeen klassement eindigden. De winnaar van de Tour Down Under werd Jay Vine. “That guy from UAE Team Emirates“, zoals Pello Bilbao zei na zijn ritzege, mag ook in de Cadel Evans Great Ocean Road Race niet onderschat worden. Met drie podiumplaatsen in zes etappes is Vine momenteel in bloedvorm en het is bijna zeker dat hij iets gaat proberen op Challambra Descent.

Wie dan meteen in het wiel van Vine zal zitten, is Simon Yates. De Brit van Jayco AlUla zag Down Under al gauw in dat Vine de man was om te volgen. Op die manier kon Yates in de laatste etappe naar Mount Lofty nog zelf toeslaan. Met een ritzege op zak is zijn trip naar Australië al geslaagd, maar het kan nog veel mooier worden. Yates zal ongetwijfeld ook nog revanchegevoelens voor 2020 voelen, toen hij de beslissende aanval plaatste maar tiende werd.

Jai Hindley en Ben O’Connor zijn – in net iets mindere mate – van hetzelfde laken een pak. Ook zij lieten in de Tour Down Under zien een prima winter gehad te hebben. O’Connor eindigde als derde op Mount Lofty, Hindley als zesde. De Australiër van BORA-hansgrohe heeft op dit parcours misschien zijn explosiviteit nog iets meer als wapen.

De troef van INEOS Grenadiers is normaal gesproken Ethan Hayter. Op basis van de Tour Down Under willen we echter Magnus Sheffield naar voren schuiven. De pas 20-jarige Amerikaan maakt een stormachtige ontwikkeling door. Na zijn zege in de Brabantse Pijl vorig jaar als neo-prof eindigde hij deze week als vierde in de Tour Down Under. Het parcours van de Cadel Evans Great Ocean Road Race moet Sheffield nog beter liggen, en dus zal hij hier ongetwijfeld op een zege mikken.

De laatste twee sterren gaan naar twee Quick-Step-mannen. Titelverdediger Dries Devenyns zal bij Soudal Quick-Step een vrije rol krijgen, en met een sterke ploeg om zich heen is het zeker niet uit te sluiten dat de Belgische oude rot opnieuw heel ver zal komen. In de schaduw van Devenyns is het ploegmaat Mauro Schmid die voor de derde Quick-Step-zege in drie edities wil zorgen. Met een derde en een vijfde plaats in etappes in de Tour Down Under is hij prima een vorm. Het mag duidelijk zijn dat Soudal Quick-Step het tactisch goed voor elkaar heeft.

Outsiders voor zondag luisteren naar de namen Hugo Hofstetter, Corbin Strong, Natnael Tesfatsion, Daryl Impey, Alessandro Covi en Simon Clarke. In de Tour Down Under hebben we hen wellicht iets minder gezien dan we normaal gesproken gewend zijn, maar op papier moeten ze deze race goed aankunnen.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Alberto Bettiol

*** Michael Matthews, Caleb Ewan

** Jay Vine, Simon Yates, Jai Hindley

* Magnus Sheffield, Ben O’Connor, Mauro Schmid, Dries Devenyns

Website organisatie

Deelnemerslijst (WielerFlits)

Weer en TV

Volgens Weeronline gaat het zondag regenen in Australië. Het wordt 21 graden en de wind komt met windkracht vier uit het zuiden. Waaiers liggen in het eerste gedeelte van de wedstrijd op de loer. Dat gedeelte van de wedstrijd wordt echter niet live uitgezonden op televisie.

Van de Cadel Evans Great Ocean Road Race is alleen de laatste twee uur te zien. Wie de finale dus wil zien, kan zondagochtend vanaf 03.00 uur inschakelen op Eurosport.nl, GCN+ of Discovery+.