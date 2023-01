Deelnemers Cadel Evans Great Ocean Road Race 2023

De Cadel Evans Great Ocean Road Race is na twee seizoenen afwezigheid door de coronacrisis weer terug op de WorldTour-kalender. De laatste keer dat de eendaagswedstrijd werd verreden was in 2020, toen Dries Devenyns er met de zege vandoor ging. Dit zijn de deelnemers van de Cadel Evans Great Ocean Road Race 2023.

Dit is een voorlopige startlijst die WielerFlits van updates blijft voorzien.

Startlijst

BAHRAIN VICTORIOUS

BORA-HANSGROHE

COFIDIS

AG2R CITROEN TEAM

TEAM ARKEA-SAMSIC

LOTTO DSTNY

TEAM JAYCO-ALULA

UAE TEAM EMIRATES

INEOS GRENADIERS

EF EDUCATION-EASYPOST

BOLTON EQUITIES BLACK SPOKE PRO CYCLING

