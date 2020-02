Dries Devenyns verslaat Pavel Sivakov in Cadel Evans Great Ocean Road Race zondag 2 februari 2020 om 05:32

De Cadel Evans Great Ocean Road Race is gewonnen door Dries Devenyns. De 36-jarige Belg versloeg na een lange dag vol waaiers medevluchter Pavel Sivakov. Voor Deceuninck-Quick-Step is het alweer de vijfde overwinning van het seizoen.

In en rond het Australische Geelong werd heel de dag hard gekoerst. De wind (windkracht vijf) speelde een grote rol in heet koersverloop van de eendaagse WorldTour-wedstrijd. Het waren perfecte omstandigheden voor waaiers. De race werd geopend door een aanval van maar liefst drie renner van de Australische selectie. Zij kregen een maximale voorsprong van meer dan zes minuten.

Maar dat verschil werd al vroeg in de wedstrijd genoteerd. Met nog tachtig kilometer te rijden bedroeg het verschil nog slechts een minuut en liet het peloton ze spartelen. De voorsprong kon snel teruglopen doordat het peloton verschillende keren in waaiers werd getrokken.

Lokale omloop

Op de ruim zeventien kilometer lange lokale omloop, die drie keer moest worden afgelegd, waren het steeds kleine groepjes die wegsprongen. Met nog twaalf kilometer te rijden werd de kop van de wedstrijd gevormd door een favorietengroep van zo’n vijftien renners, waaronder enkele sprinters (Elia Viviviani), wereldkampioen Mads Pedersen en Simon Yates. Het waren ook zijn ploeggenoten van Mitchelton-Scott die op de kop van de wedstrijd het tempo bepaalde. Hun voorsprong bedroeg slechts een half minuutje op de achtervolgers.

Bij de laatste beklimming van de Challambra Crescent (810 meter aan 9,8%, met een piek tot 22 procent) was het Yates die het verschil probeerde te maken. Hij kreeg vijf renners mee; Jens Keukeleire (EF Pro Cycling), Jay McCarthy (BORA-hansgrohe), Daryl Impey (Mitchelton-Scott), Sivakov en Devenyns, iets later wist ook Dylan van Baarle (Team Ineos) de oversteek te maken.

In de laatste kilometers waren het deze renners die slag om slinger demarreerden. Op vijf kilometer van het einde lukte het de 22-jaar jonge Sivakov om een gaatje te slaan, wat alleen Devenyns nog kon overbruggen. In de sprint om de zege was de lepe meesterknecht van de Deceuninck-Quick-Step die net iets sneller was dan de Rus van Team Ineos.

Devenyns, die eigenlijk sprinter Sam Bennett zou bijstaan, won voor het laatst in juli 2016 in de Tour de Wallonie. De Cadel Evans Great Ocean Road Race is tevens zijn eerste overwinning in de WorldTour. Voor zijn ploeg is het alweer de vijfde overwinning van het nog jonge seizoen.

🏆 CHAMPION That’s how it’s done💥Explosive win by Dries Devenyns (@deceuninck_qst) in the first UCI WorldTour one-day race of the season. Chapeau! #CadelRoadRace #UCIWT #Salute pic.twitter.com/4Qb6pwfiIx — Cadel Road Race (@CadelRoadRace) February 2, 2020