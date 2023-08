Nick Doup • woensdag 30 augustus 2023 om 15:47

Voorbeschouwing: Bretagne Classic Ouest-France 2023 – Debuut Mathieu van der Poel als wereldkampioen

Voor het eerst sinds hij wereldkampioen werd in Glasgow maakt Mathieu van der Poel weer zijn opwachting in een profkoers. Het is de Bretagne Classic Ouest-France dat zondag de eer heeft om de drager van de regenboogtrui te mogen ontvangen in haar WorldTour-koers. De Franse heuvels in het westen van Frankrijk liggen MVDP als gegoten, maar is hij na zijn vakantie wel in vorm om te winnen op een parcours met ruim 4.200 hoogtemeters? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De naam Bretagne Classic deed pas in 2016 zijn intrede, maar als Grand Prix de Plouay heeft deze koers een lange historie. De eerste editie van deze Franse eendagskoers werd georganiseerd in 1931, waardoor we dit jaar toe zijn aan de 87ste editie. Decennia lang bleef de Bretonse eendagskoers een Frans feestje.

Het duurde tot 1979 voordat er een renner met een andere nationaliteit zou zegevieren. De voor het Franse Miko-Mercier-Vivagel rijdende Brabander Frits Pirard brak de ban. Tot op de dag van vandaag is de schoonvader van Bobbie Traksel de enige Nederlandse winnaar in Bretagne. De Belgen? Die staan na de zege van Wout van Aert vorig jaar op zes overwinningen. Dat is ook dankzij Frank Vandenbroucke (1996), Nico Mattan (2001), Oliver Naesen (2016 en 2018) en Sep Vanmarcke (2019).

Op het palmares sieren daarnaast onder meer de namen van Sean Kelly en Michele Bartoli. De wedstrijd maakte nooit deel uit van de vroegere Wereldbeker. Toch trad het in 2005 toe tot de WorldTour, met een kwaliteitsimpuls voor het deelnemersveld tot gevolg. Dat seizoen won George Hincapie en een jaar later was het Vincenzo Nibali die als eerste de streep passeerde. Ook Thomas Voeckler, Simon Gerrans, Edvald Boasson Hagen, Filippo Pozzato, Alexander Kristoff en Elia Viviani staan op de erelijst.

Het tekent de lastigheid van het parcours in de regio Plouay. De ene keer wint een echte heuvelspecialist, de andere keer blijft een groepje over en wint een sterke sprinter. Dat bleek ook in 2020 tijdens het EK wielrennen, dat in allerijl werd verplaatst naar Plouay. Giacomo Nizzolo kroonde zich er tot Europees kampioen na een sprint van een uitgedund peloton. Een dag nadat de reguliere Bretagne Classic op hetzelfde parcours was gereden; daar won Michael Matthews in 2020.

Laatste tien winnaars Bretagne Classic Ouest-France

2022: Wout van Aert

2021: Benoît Cosnefroy

2020: Michael Matthews

2019: Sep Vanmarcke

2018: Oliver Naesen

2017: Elia Viviani

2016: Oliver Naesen

2015: Alexander Kristoff

2014: Sylvain Chavanel

2013: Filippo Pozzato

Laatste editie

De vroege vlucht werd meteen gecontroleerd door het Jumbo-Visma van topfavoriet Wout van Aert. Een groepje dat in de voorfinale de sprong maakte, zorgde niet voor veel zorgen. Dertig kilometer voor de finish zagen we een eerste versnelling bij de favorieten. Onder meer Wout van Aert en Biniam Girmay lieten zich zien en zorgden voor wat opschudding.

Van Aert bleef met zijn krachten smijten in de jacht op Jan Tratnik, Andrea Piccolo en Samuele Zoccarato, die vooraan overbleven in de lastige finale met daarin de Bosse de Kersoulic (225 meter aan 8,9%), Bosse de Rostervel (1,5 km aan 4,5%) en Bosse du Lezot (900 meter aan 5,3%).

Tratnik hield het langst stand, maar werd uiteindelijk gegrepen door een erg actieve Van Aert. Zij kwamen echter niet weg, waardoor een grote groep ging sprinten om de zege. Lotto Soudal wist Arnaud De Lie uitstekend af te zetten, maar hij werd geremonteerd door Van Aert, die met een ferme spurt de winst greep. Hij hield de verrassende Axel Laurence (B&B Hotels) en de opkomende Alexander Kamp (Trek-Segafredo) achter zich.

Uitslag Bretagne Classic Ouest-France 2022

1. Wout van Aert (Jumbo-Visma)

2. Axel Laurance (B&B Hotels-KTM)

3. Alexander Kamp (Trek-Segafredo)

4. Arnaud De Lie (Lotto Soudal)

5. Filippo Fiorelli (Bardiani-CSF-Faizanè)

Parcours

De Bretagne Classic Ouest-France is zoals altijd een lastige, heuvelachtige koers met Plouay als epicentrum. Het parcours is iets langer dan vorig jaar, want toen was de koers ruim 254,8 kilometer lang en dit jaar is een traject van 258,3 kilometer uitgetekend. Het aantal hoogtemeters is significant, maar liefst 4.235 in totaal.

Dat is een pak meer dan de laatste jaren. Vorig seizoen waren er ruim 3.100 hoogtemeters en de jaren daarvoor waren het er 3.600 (2021), 2.800 (2020), 3.700 (2019) en 2.800 (2018) hoogtemeters in de Grote Prijs van Plouay. Nu zijn het dus flink meer hoogtemeters, die zeker voor een zwaar koersverloop zullen zorgen.

Het parcours is vier kilometer langer dan in 2022, maar dat is niet vanwege een omleiding op het oude circuit. De organisatie heeft een compleet andere route uitgetekend, ten noordwesten van Plouay. De ruige omgeving van de regio Bretagne wordt in al zijn glorie aangedaan door het peloton. De plaatsen Plouénour-Menez, met de Col de Trédudon (1,9 km aan 4,4%) als hoogste punt van de koers, en Commana liggen het meest noordoostelijk op de route.

Vanaf daar draait de route weer in zuidoostelijke richting, terug naar Plouay. Nergens is het echt vlak, maar zo kennen we de Bretagne Classic. Waar de finale echt begint? Toch wel op ruim 100 kilometer van de finish, waar de Col du Toullaeron (1,6 km aan 5,5%) ligt. Niet lang daarna volgt de Ty Coz (1,9 km aan 6%), dat is nog in het departement Finistère.

Zijn het alleen maar heuvels die de Bretagne Classic Ouest-France lastig maken? Nee, want er is ook nog een onverharde strook opgenomen. Na bijna 180 kilometer koers ligt de 1,1 kilometer lange gravelstrook, in Bretagne ook wel ribin genoemd, van Les Hellès. Deze loopt ook nog eens aan 6,3% omhoog.

Vanaf daar is het nog wel 80 kilometer tot de finish, maar de finale kan er wel al opengebroken worden. Stilvallen zal het niet meer op de smalle, heuvelachtige en kronkelige weggetjes aan de westkant van Frankrijk. Tot aan het laatste circuit in Plouay liggen nog minstens acht heuvels tussen de 500 meter en de 1,5 kilometer, telkens met stijgingspercentages tussen de 5 en de 10%. Dat gaat stevig in de kleren kruipen.

Het parcours in de finale van de Bretagne Classic is wel identiek aan dat van de voorbije jaren. Op 11,7 kilometer van de finish draaien de renners dat rondje met 171 hoogtemeters op, met achtereenvolgens de Bosse de Rostervel (1,5 km aan 4,5%) als eerste klim. De laatste kansen om weg te rijden volgen op de tweetrapsraket Bosse du Lezot (900 meter aan 5,3%) en Bosse de Kerscoulic (225 meter aan 8,9%).

Vanaf daar is het nog 3,4 kilometer tot de finish. Die lopen grotendeels in dalende lijn richting de brede, licht oplopende finishstraat.

Zondag 3 september, Bretagne Classic Ouest-France: Plouay – Plouay (258,3 km)

Start: 10.35 uur

Finish: tussen 16.45 en 17.05 uur

Favorieten

We beginnen natuurlijk mest de beste wielrenner van de wereld, want zo mag Mathieu van der Poel zichzelf noemen na zijn glorietocht door Glasgow begin augustus. De kopman van Alpecin-Deceuninck gaat in Bretagne voor het eerst zijn regenboogtrui showen in een professionele koers. In het criterium van Etten-Leur koerste hij er ook al in en won hij, verrassend. De laatste weken stonden voor Van der Poel vooral in het teken van vakantie en rust, al is hij recent wel weer gaan trainen.

Eind september wil hij zich tonen op het MTB-test event voor de Olympische Spelen in Parijs, dus werkt hij de komende tijd in enkele wegkoersen aan zijn vorm. Dat gebruikt hij bovendien om zijn nieuwe tricot aan de wielerwereld te tonen, en natuurlijk om mee te strijden voor de overwinning, want Van der Poel is nu eenmaal een winnaar. Het zware parcours in Bretagne ligt hem als gegoten en we weten dat hij de koers graag vroeg wil openbreken. Dat kan uitstekend op dit parcours. Lukt het niet om weg te rijden, dan beschikt Van der Poel ook nog over een uitstekende sprint om vanuit een groepje te winnen.

Maar bij Alpecin-Deceuninck zijn er meer ijzers in het vuur die het na een zware wedstrijd kunnen afmaken. Jasper Philipsen bijvoorbeeld. Hij is meer dan een sprinter en kan een zware koers overleven. Het WK in Glasgow was dan weer te zwaar voor hem en als de Bretagne Classic vroeg hard gemaakt wordt, dan zal het op het randje zijn voor Philipsen. Zeker met de ruim 4.200 hoogtemeters die het parcours kent. Overleeft hij wel in het uitgedunde peloton, dan is hij een topfavoriet voor de zege. Søren Kragh Andersen is de derde troef bij het Belgische team.

De titelverdediger ontbreekt op de startlijst, want Wout van Aert geeft de voorkeur aan de Tour of Britain. Jumbo-Visma stuurt wel waardige kandidaten om voor de opvolging van Van Aert te strijden, in de persoon van Christophe Laporte. De Fransman rijdt zijn eerste koers sinds hij moest opgeven op het WK en vindt een parcours op zijn maat. Dit soort heuvels overleeft Laporte makkelijk, hij durft offensief te koersen en dan heeft hij ook nog een straffe sprint in de benen. Voor het vroege aanvalswerk zal Tiesj Benoot het meest in aanmerking komen. Op die manier kan de Belg in de finale een rol spelen.

Wie na de Tour de France alsmaar beter begon te koersen, was Mads Pedersen. Hij won in de Tour een rit en trok die sterke lijn door op het WK (vierde), in de Ronde van Denemarken (ritzege en eindwinst) en de BEMER Cyclassics (winst). In de daaropvolgende Deutschland Tour kwam de polonaise ten einde. Heeft Pedersen zijn topvorm al gehad? In dat geval zal het lastig worden voor hem om in deze Bretagne Classic een hoofdrol te spelen, maar een Pedersen op 90% kan na een week rust nog altijd op meerder manieren strijden om de overwinning. Dat zal hij doen met Jasper Stuyven aan zijn zijde, voor wie het ook een interessante koers is.

De nummer vier van vorig jaar doet ook dit jaar weer mee. Dan hebben we het over Arnaud De Lie, de kopman van Lotto Dstny. De Stier van Lescheret won al zeven keer in 2023, maar wacht nog altijd op zijn eerste zege in de WorldTour. Als hij zijn krachten goed indeelt en het koersverloop zich in zijn voordeel ontvouwt, dan kan hij zomaar eens de zege grijpen in Plouay. Onder meer Jasper De Buyst, Victor Campenaerts en de aanvalslustige Pascal Eenkhoorn moeten hem door de koers loodsen.

In 2020 trok Michael Matthews aan het langste eind in de Bretagne Classic. Het is op papier een van de meest geschikte WorldTour-koersen die op het lijf geschreven is van de Australiër van Jayco AlUla. Het is echter onzeker hoe goed de vorm van Bling is, want de laatste wegkoers die hij uitreed was de openingsrit van de Vuelta a Castilla y Léon. Wat dat betreft is het interessanter om te kijken naar Bahrain Victorious, dat voorjaarsrevelatie Jonathan Milan opstelt en de ervaren Nikias Arndt en Andrea Pasqualon achter de hand heeft.

Andere sterke sprinters die we in de gaten houden zijn Corbin Strong, Giacomo Nizzolo (Israel-Premier Tech), Nils Eekhoff, Marius Mayrhofer (Team dsm-firmenich), Ethan Hayter (INEOS Grenadiers), Alex Aranburu (Movistar) en Jenthe Biermans (TotalEnergies).

Ook willen we kijken naar de heuvelspecialisten die aan de start staan. De koers kan op dit parcours al vroeg opengebroken worden en dan komen die venijnige versnellingen wel van pas. Soudal Quick-Step heeft met Julian Alaphilippe en Mauro Schmid twee kanshebbers in huis, maar op basis van hun laatste uitslagen zien we ze niet meedoen voor de winst. Marc Hirschi, Brandon McNulty en Felix Großschartner van UAE Emirates vormen ook een stevig blok.

EF Education-EasyPost komt met Ben Healy en Alberto Bettiol, die allebei op hoog niveau kunnen acteren en graag voor de aanval kiezen. Healy liet dit voorjaar zien dat hij in de heuvels tot de wereldtop behoort en Bettiol was op het WK ijzersterk. Net als de roze formatie kan ook Groupama-FDJ met meerdere renners een tactisch spel spelen, met Stefan Küng, David Gaudu en Valentin Madouas. Datzelfde geldt voor AG2R Citroën-kopmannen Benoît Cosnefroy en Oliver Naesen, die samen drie van de laatste zeven edities wonnen in Plouay.

Biniam Girmay kan namens Intermarché-Circus-Wanty op meerdere manieren winnen. De vraag is of hij vertrouwt op zijn sprint of dat hij voor de aanval kiest. Zijn laatste overwinning dateert alweer van de Ronde van Zwitserland.

Let tenslotte ook nog op Dylan Teuns (Israel-Premier Tech), Michal Kwiatkowski (INEOS Grenadiers), Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan), Jai Hindley (BORA-hansgrohe), Guillaume Martin, Ion Izagirre (Cofidis), Anthony Turgis, Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) en Warren Barguil (Arkéa-Samsic).

Het definitieve deelnemersveld voor de Bretagne Classic is nog niet bekend. Daarom kan het favorietendeel op een later moment nog aangevuld worden.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Mathieu van der Poel

*** Christophe Laporte, Mads Pedersen

** Alberto Bettiol, Marc Hirschi, Ben Healy

* Valentin Madouas, Jasper Philipsen, Arnaud De Lie, Biniam Girmay

Weer en TV

Redelijk zomerweer zondag voor de renners in Bretagne. De temperatuur schommelt tussen de 23 en 28 graden Celsius, het is grote delen van de dag bewolkt en er staat een (noord)oostenwind aan windkracht 3, verwachten Weeronline en Buienradar.

Eurosport heeft de uitzendrechten van de Bretagne Classic Ouest-France in handen, maar de sportzender geeft de voorkeur aan onder meer de Vuelta en tennis op de tv-zenders. Daarom kan je de Franse koers alleen zien via de online kanalen van Eurosport.nl, Discovery+ en GCN+. De uitzending begint daar al om 11.45 uur. Alle uitzendtijden vind je in onze tv-gids Wielrennen op TV.