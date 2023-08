woensdag 30 augustus 2023 om 00:00

Deelnemers Bretagne Classic-Ouest France 2023

Overzicht De Bretagne Classic-Ouest France is op zondag 3 september 2023 de laatste Franse WorldTour-koers van het jaar. De Franse wedstrijd in Bretagne is gemaakt voor de mannen die goed een heuvel overkomen, goed over de kasseien kunnen rijden en dan na meer dan 250 honderd kilometer koers ook nog een goed eindschot hebben. Wout van Aert won vorig jaar en dit keer is Mathieu van der Poel de blikvanger. Dit zijn de deelnemers van de Bretagne Classic 2023.

Dit is een voorlopige startlijst die WielerFlits van updates blijft voorzien.

Startlijst

LOTTO DSTNY

AG2R CITROEN TEAM

ISRAEL - PREMIER TECH

TEAM NOVO NORDISK

ALPECIN-DECEUNINCK

BORA - HANSGROHE

BAHRAIN VICTORIOUS

GROUPAMA - FDJ

INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY

UAE TEAM EMIRATES

TEAM DSM-FIRMENICH

LIDL-TREK

