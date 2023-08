zondag 27 augustus 2023 om 12:59

Van Bretagne Classic naar Parijs-Tours: Mathieu van der Poel kent resterende wegprogramma

Mathieu van der Poel zal dit seizoen nog zes keer in wedstrijdverband te zien zijn in de regenboogtrui. De renner van Alpecin-Deceuninck maakt volgende week zondag in de WorldTour-koers Bretagne Classic zijn officiële debuut als wereldkampioen. MVDP zal ook zijn opwachting maken in de najaarsklassieker Parijs-Tours.

Het wegseizoen van Mathieu van der Poel leek voorbij na de wereldkampioenschappen wielrennen in Glasgow, maar een week geleden liet de kersverse wereldkampioen meer dan een opening. “Eerst was het de bedoeling om dat niet te doen, maar ik ga nu terug beginnen fietsen en zien hoe dat het gaat. Op basis daarvan gaan we dan een beslissing nemen.”

En die beslissing is nu genomen: we zien de 28-jarige Nederlander de komende weken toch nog zes keer in actie als wereldkampioen. In de Bretagne Classic (zondag 3 september) zal hij officieel debuteren in de regenboogtrui. Vorige week reed hij al wel het criterium van Etten-Leur, maar dat is uiteraard geen profkoers.

Switchen

Van der Poel zal vervolgens ook aan de start verschijnen van twee 1.Pro-koersen: de GP de Fourmies (zondag 10 september) en de Grand Prix de Wallonie (woensdag 13 september). De coureur van Alpecin-Deceuninck was vorig jaar nog de beste in de Waalse eendagskoers met finish op de flanken van de Citadel van Namen.

Verder staat Van der Poel op de deelnemerslijst van de Super 8 Classic/Primus Classic (zaterdag 16 september), waarna hij zal switchen naar de mountainbike voor het Olympisch MTB-testevent in Parijs (zaterdag 23 september). Daarna wachten nog twee laatste eendagskoersen met het Circuit Franco Belge (donderdag 28 september) en Parijs-Tours (zondag 8 oktober).