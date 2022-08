Wout van Aert kleurt de koers en wint Bretagne Classic-Ouest France

Wout van Aert heeft met een machtige sprint de overwinning gegrepen in de Bretagne Classic-Ouest France. Na een heuvelachtige koers van bijna 255 kilometer door Bretagne was de kopman van Jumbo-Visma als eerste aan de meet in de WorldTour-koers. Van Aert koerste erg aanvallend, maar geraakte niet weg met een klein groepje. Daarna wist hij wel de sprint van een grote favorietengroep te winnen, voor Axel Laurence en Alexander Kamp.

Al meteen vanuit het vertrek nam Jumbo-Visma het heft in handen in het peloton. Het Nederlandse team controleerde het peloton achter een kopgroep van zes, bestaande uit Pierre Rolland (B&B Hotels-KTM), Luke Rowe (INEOS Grenadiers), Yevgeniy Gidich (Astana Qazaqstan), Chris Hamilton (Team DSM), Johan Meens (Bingoal Pauwels Sauces WB) en Martin Urianstad (Uno-X).

Schaduwfavorieten in de aanval

De voorsprong van dat zestal werd nooit groter dan vijf minuten. Ruim zestig kilometer voor de meet werd de koers opengebroken in het peloton. Aurélien Paret-Peintre opende de aanval en kreeg negen man, waaronder Jan Tratnik, Matteo Trentin, Kevin Geniets en Andrea Piccolo, mee. Die groep sloot op 47 kilometer van de finish aan bij de vroege vluchters, waardoor een vijftiental met een voorsprong de laatste 40 kilometer in ging.

Het peloton gaf ze niet meer dan een minuut. Dertig kilometer voor de finish zagen we een eerste versnelling bij de favorieten. Onder meer Wout van Aert en Biniam Girmay lieten zich zien en zorgden voor wat opschudding, maar zij kwamen niet weg. Ondertussen reed in de kopgroep Tratnik op Bosse du Marta weg uit de kopgroep en daar liet ook Van Aert de benen spreken.

Wout van Aert opent de debatten

De kopman van Jumbo-Visma wist, ruim 25 kilometer voor de meet, in zijn eentje het gat te dichten naar de gelosten uit de kopgroep. Het bleek een verschoten pijl, want de concurrentie wist het gat weer te dichten. Dat gebeurde op een halve minuut van Tratnik en 20 seconden van de achtervolgende groep met Piccolo en Trentin.

Vlak voor het opdraaien van het lokale circuit schudde Van Aert opnieuw aan de boom, maar meer dan een speldenprik was het niet. Vijftien kilometer voor de finish draaiden de renners het plaatselijke parcours rond Plouay op. Daar volgden Bosse de Kersoulic (225 meter aan 8,9%), de finishpassage op 11,7 kilometer, Bosse de Rostervel (1,5 km aan 4,5%), Bosse du Lezot (900 meter aan 5,3%) en nog een keer Bosse de Kersoulic.

Van Aert smijt met zijn krachten

Tratnik, Piccolo en Samuele Zoccarato begonnen met een voorgift van een halve minuut aan die ultieme finale. Daar verrichtte Intermarché-Wanty-Gobert het werk in dienst van Girmay. Op Bosse de Rostervel wisten de favorieten het gat te halveren. Andermaal was het Van Aert die met zijn krachten smeet, maar het was duidelijk dat hij werd geviseerd. Het waren de ploegen van Girmay en de (onzichtbare) Arnaud De Lie die de boel probeerden te controleren.

Op Bosse du Lezot reed Tratnik weer alleen weg, maar in zijn kielzog was het Van Aert die het gat dicht reed met Valentin Madouas en Oliver Naesen. Het viel daarachter weer stil, waardoor de onvermoeibare Tratnik het weer probeerde. Niet voor het eerst trok Van Aert ten aanval, maar ook dit keer werd het gat gedicht. Een grote elitegroep ging daarom sprinten om de overwinning.

De Lie kan Van Aert niet verrassen

Lotto Soudal wist De Lie uitstekend af te zetten in de laatste rechte lijn, maar de jongeling kon het niet afmaken. Hij werd geremonteerd door Van Aert, die met een ferme spurt de winst greep. Hij hield de verrassende Axel Laurence (B&B Hotels) en de opkomende Alexander Kamp (Trek-Segafredo) achter zich. De Lie werd vierde en Naesen zesde.