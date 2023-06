Voorbeschouwing: Baloise Belgium Tour 2023 – Mathieu van der Poel tegen de rest

Altijd een interessante rittenkoers, die Baloise Belgium Tour. Een heuvelrit in Vlaanderen, eentje door Franstalig België, een tijdrit en twee sprintkansen: dan weet je dat er een allrounder zal zegevieren. Maakt Mathieu van der Poel zijn favorietenrol waar en kroont hij zich tot de opvolger van Mauro Schmid? WielerFlits blikt vooruit. Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

Historie

In de volksmond wordt deze Baloise Belgium Tour, nog vaker dan de organisatie lief is, de Ronde van België genoemd. De wedstrijd kent dan ook een rijke geschiedenis. Het waren de bazen van de Waalse krant La Dernière Heure die de rittenkoers in 1908 in het leven riepen. De Ronde van België was op dat moment direct een van de meest prestigieuze sportevenementen in België. Bovendien kreeg het met tweevoudig Tourwinnaar Lucien Petit-Breton een mooie winnaar.

De decennia nadien zouden we uitsluitend Belgische winnaars krijgen. Denk maar aan Odile Defraeye, Jean Aerts, Stan Ockers, Eddy Merckx, Benoni Beheyt, Freddy Maertens, Eddy en Walter Planckaert en zelfs crosslegende Eric De Vlaeminck. In totaal mochten de Belgen 69 keer juichen in eigen land, op een totaal van negentig edities.

Tijdens de wereldoorlogen stond de Ronde van België niet op de planning, en ook in de jaren 80 zien we enkele gaten. De rittenkoers veranderde in deze periode een aantal keer van organisator, en toen organisatoren Het Nieuwsblad en Herman Schueremans van de rockfestivals Torhout-Werchter in 1991 hun promotiedoelstellingen elders besloten te leggen, kwam er een langere periode geen Ronde van België meer op de wielerkalender.

Na een afwezigheid van twaalf jaar, kon de Ronde van België in 2002 weer doorgaan. Met dank aan Bob Verbeeck, de man die later Golazo zou oprichten en tot op heden nog altijd organisator is van de rittenkoers. Een mooi moment in deze eerste editie van de Ronde van België ‘new style’: Andrei Tchmil won de slotrit en beëindigde meteen daarna zijn wielercarrière.

In 2013 werd de Ronde van België omgedoopt tot de Baloise Belgium Tour, met de komst van de verzekeraar Baloise Assurances als sponsor. Het is ook in die periode dat Der Pantzerwagen Tony Martin zich driemaal op het palmares van de ronde zette. Het concept, met drie tamelijk vlakke ritten, een Ardennenrit en een tijdrit – waar de Duitser steevast het verschil maakte, was hem dan ook op het lijf geschreven.

Remco Evenepoel gaf de Baloise Belgium Tour de laatste jaren weer wat meer uitstraling met zijn twee indrukwekkende raids in 2019 en 2021. De ronde heeft voor de Schepdaalnaar dan ook een speciale betekenis, omdat hij er zowel zijn eerste profzege als zijn eerste zege sinds ‘de val’ in Lombardije boekte.

Laatste winnaars Baloise Belgium Tour

2022: Mauro Schmid

2021: Remco Evenepoel

2020: niet verreden door coronapandemie

2019: Remco Evenepoel

2018: Jens Keukeleire

2017: Jens Keukeleire

2016: Dries Devenyns

2015: Greg Van Avermaet

2014: Tony Martin

2013: Tony Martin

Vorige editie

De Baloise Belgium Tour, dat is vaak een secondespel tot op de allerlaatste dag. De editie van vorig jaar is daar een goed voorbeeld van. U herinnert zich misschien nog het gevecht tussen Yves Lampaert en Tim Wellens in de Gouden Kilometer op de slotdag. De West-Vlaming sloot Wellens brutaal in, waardoor die laatste Lampi’s ploegmakker Mauro Schmid niet meer kon onttronen.

Wellens was nochtans goed op dreef. In de lastige openingsrit in en rond Maarkedal, met Berg ten Houte als scherprechter, moest hij alleen Mads Pedersen laten voorgaan in een sprint met een kleine groep. Een dag later mocht in Knokke-Heist het volledige peloton sprinten voor de zege op de bekende Wandelaar, met Jasper Philipsen als duidelijke laureaat.

In de individuele tijdrit tussen Scherpenheuvel-Zichem en Averbode sloeg Yves Lampaert zijn slag. Ook Mads Pedersen was dichtbij, waardoor de Deen in de leiderstrui naar Durbuy mocht. Maar daar sloegen klimmerstypes Schmid, Wellens en Quinten Hermans hun slag. Eerstgenoemden begonnen in exact dezelfde seconde aan de slotrit, waarin de Gouden Kilometer het nog razend spannend maakte. Helaas voor Wellens eindigde die rit in mineur. Schmid werd eindwinnaar, Fabio Jakobsen won de rit.

Top-5 Baloise Belgium Tour 2022

1. Mauro Schmid (Quick-Step – Alpha Vinyl)

2. Tim Wellens (Lotto Soudal) in z.t.

3. Quinten Hermans (Intermarché-Wanty-Gobert) op 12s

4. Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty-Gobert) op 45s

5. Victor Campenaerts (Lotto Soudal) op 1m09s

Parcours

De 91e Baloise Belgium Tour begint dit jaar in Scherpenheuvel, voor een lastige heuvelrit. Via Merelbeke trekken we vervolgens naar de kust, voor de traditionele sprintrit naar Knokke-Heist. In de traditionele tijdrit op dag drie mag Beveren als gastheer fungeren, vooraleer we verhuizen naar de Ardennen voor de koninginnenrit met start en aankomst in Durbuy. Op de slotdag, met start en aankomst aan het Atomium in Brussel, mogen de snelle mannen zich nog eens uitleven.

Kijk in de ritprofielen ook goed uit naar de Gouden Kilometer. Hier worden namelijk driemaal 3, 2 en 1 seconden weggeven in drie tussensprints, die telkens driehonderd meter van elkaar verwijderd liggen. Dat is spektakel verzekerd en een extra element om rekening mee te houden voor het klassement.

Woensdag 14 juni, etappe 1: Scherpenheuvel-Zichem – Scherpenheuvel-Zichem (164,9 km)



Het peloton vertrekt woensdag in Scherpenheuvel voor een openingsrit met een religieus tintje, aangezien de gemeente met haar basiliek bekend is als het meest bezochte bedevaartsoord van België. Ook Michel Wuyts zal vermoedelijk blij zijn met deze rit, want de VTM-commentator woont in de gemeente.

Geen Vlaamse Ardennenrit dus, zoals vorig jaar, maar dat maakt deze eerste etappe niet minder lastig. Ook in Vlaams Brabant beschikken ze over enkele, weliswaar onbekende, kuitenbijters. Al na tien kilometer doemt de Houwaartsberg (600 meter aan 5,3%) op, niet lang daarna gevolgd door de Roeselberg (1,3 kilometer aan 4%), Kerkstraat (800 meter aan 3,3%) en Wijndries (600 meter aan 5,2%).

Pittig voor een beginfase zou je denken, maar na deze lokale ronde van een dikke veertig kilometer, volgt prompt daarna weer dezelfde, lastige lus. In de finale ronde van 38 kilometer is de organisatie iets milder, want alleen de Kerkstraat en Wijndries keren hier terug – die laatste op zo’n vijftien kilometer van de streep. Maar vergis u niet, ook naast de gecatalogeerde klimmetjes loopt het de hele dag licht op en af. De etappe zal in de kleren kruipen, maar krijgen we ook al grote verschillen?

Start: 12.50 uur

Finish: 17.00 – 17.20 uur

Donderdag 15 juni, etappe 2: Merelbeke – Knokke-Heist (175,6 km)



Op dag twee rijden we richting kust, maar de aanloop daarheen is niet zo gemakkelijk als de voorbije jaren. Vanuit het Gentse Merelbeke volgt een passage door de Zwalmstreek, Gavere en Kruisem, waar de renners flirten met de Vlaamse Ardennen. Het loopt hier en daar een beetje op, maar via het vlakkere Aalter en Damme blijft het daarna gelukkig redelijk vlak.

In Knokke-Heist, inmiddels een klassieker in deze Baloise Belgium Tour, wachten drie plaatselijke ronden van 15,1 kilometer. De aankomstlijn, die parallel ligt met de Zeedijk, kennen we intussen allemaal. Vooral de laatste licht oplopende zestig meter op de Wandelaar, bovenop de surfclub van Knokke-Heist.

Start: 12.40 uur

Finish: 16.40 – 17.00 uur

Vrijdag 16 juni, etappe 3: Beveren – Beveren (tijdrit: 15,2 km)



Naar goede traditie op dag drie een korte tijdrit. Die gaat ditmaal door in het Oost-Vlaamse Beveren, een gemeente die haar lot inmiddels al enkele jaren aan de Baloise Belgium Tour verbindt als start- of aankomstplek. Deze keer krijgt het ze gewoon allebei.

Starten doen de renners op de Grote Markt van Beveren, waarna de renners vervolgens in zuidelijke richting naar Haasdonk worden gestuurd. Na een scherpe bocht naar links rijden ze via Kruibeke weer naar Beveren zelf toe. Het is een tijdrit waarin techniciteit weinig tot geen rol zal spelen, behalve even bij het binnen- en buitenrijden van Beveren zelf.

Start eerste renner: 14.08 uur

Start laatste renner: 16.45 uur

Zaterdag 17 juni, etappe 4: Durbuy – Durbuy (172,6 km)



De organisatie spaart haar renners niet in de Ardennenetappe. Start en aankomst liggen in Durbuy, waardoor we een exacte kopie zullen krijgen van de Ardennenrit van 2022. Marc Coucke-land, maar in 2021 veel in het nieuws door de overstromingen. Sindsdien probeert het aan positieve marketing te doen door zowel deze ronde als de Ethias Tour de Wallonie te hosten.

Van een vlakke aanloop is absoluut geen sprake. De renners worden van bij de start op een lokaal rondje gestuurd van 39,7 kilometer, met daarin liefst zes lastige hellingen. De Champs des Hêtres (2,1 km aan 2,7%) en Côte de Petit Somme (2,2 km aan 5,8%) liggen redelijk vroeg in het rondje. Na tien kilometer relatieve rust, ligt de Côte de Bende (2,6 km aan 4,3%) te wachten.

Maar de echte finale wordt telkens ingezet met het niet te onderschatten drieluik van de Côte de Hermanne (2,2 km aan 5,8%), Côte Grand Houmart (1 km aan 4,9%) en de Mur de Durbuy (1,2 km aan 6,2%), respectievelijk telkens op 11,5, 7,6 en een kilometer van de streep. Bovenop de Muur van Durbuy kennen we waarschijnlijk de eindwinnaar van de Baloise Belgium Tour.

Start: 12.45 uur

Finish: 17.00 – 17.20 uur

Zondag 18 juni, etappe 5: Brussel – Brussel (194,8 km)



De slotdag van de Baloise Belgium Tour is normaal gezien het toetje voor de sprinters, maar nu de organisatie kiest voor Brussel als locatie voor deze rit, zal het minder makkelijk worden dan normaal. Start en aankomst liggen aan het welbekende Atomium, meteen na de start gevolgd door een lus door randgemeenten als Anderlecht, Dilbeek, Lennik en… Schepdaal. Een charmeoffensief om thuisrijder Remco Evenepoel naar hier te halen? Helaas zonder succes.

Via Affligem en Asse gaat het richting het Brusselse lokale circuit van 43,4 kilometer, dat drie keer wordt aangedaan. Opvallend hierbij is dat de passage richting aankomst nog licht oploopt en dat we een gevaarlijke bocht op vijfhonderd meter van de streep zien liggen. Ook de thuishaven van Eddy Merckx is hier trouwens maar een steenworp veraf, want op dit rondje rijden de renners door Grimbergen en Meise.

Start: 12.30 uur

Finish: 17.00 – 17.25 uur

Favorieten

“Het worden vijf mooie koersdagen met telkens een ander type rit en dus wellicht ook weer een veelzijdige renner als eindwinnaar”, zo staat te lezen op de officiële website van het rondje. En ze hebben gelijk: in de Baloise Belgium Tour wint al jaren een ijzersterke allrounder. Maar nu ligt meer dan anders de nadruk op de zware Ardennenrit, terwijl vroeger de tijdrijders meer in het voordeel waren. Zes WorldTeams strijden voor de zege, met tien ProTeams en vijf continentale formaties.

We kunnen eigenlijk niet rond Mathieu van der Poel heen. Zonder meewarig te doen over de concurrentie: er is eigenlijk maar één absolute wereldtopper die hier aan de start staat, en dat is duidelijk de kopman van Alpecin-Deceuninck. We zijn benieuwd of hij zich in de eerste etappe van en naar Scherpenheuvel-Zichem meteen zal smijten. Althans, het is voor de rest te hopen van niet, anders zou het wel eens een saaie week kunnen worden. De Nederlander heeft immers ook nog de korte tijdrit én de Ardennenrit om al zijn allround kwaliteiten in de verf te zetten.

Nochtans moeten ook Jasper Philipsen en Dries De Bondt, de nummers acht en vijf van vorig jaar, en Gianni Vermeersch hier ver kunnen komen. Ook al lijkt de Ardennenrit op het eerste gezicht misschien hun petje een beetje te boven te gaan, toch bewezen in ieder geval Philipsen en De Bondt een jaar geleden dat ze hier zeker niet weg worden gereden. Bovendien kunnen ze de ideale bliksemafleiders zijn voor hun kopman, want Van der Poel zelf zal natuurlijk niet willen springen op alles wat beweegt. En laat ons eerlijk zijn, als hij deze BBT aan een ploegmaat kan schenken, zal hij daar niet voor terugdeinzen.

De Baloise Belgium Tour fungeerde vaker als de doorbraakwedstrijd van jonge talenten, niet in het minst van Remco Evenepoel en Wout van Aert, die hier allebei hun eerste profzeges pakten. De eerste zege heeft Thibau Nys inmiddels op zak, na een straffe sprint bergop in Noorwegen en Zwitserland. Maar Nys junior maakte ook al indruk op een lange klim in de Ronde van Hongarije. De 20-jarige Vlaams-Brabander heeft duidelijk een grote stap gezet, sinds hij onderdak heeft gevonden bij Trek-Segafredo.

Die laatste ploeg levert ook nog Toms Skujins af. De Let liet er geen gras over groeien in de Giro d’Italia en werd dankzij zijn veelvuldig aanvalswerk een van de revelaties. Ook Lorenzo Rota liet zich in de Italiaanse rittenkoers een aantal keer zien. Rota heeft alleszins goede herinneringen aan de Baloise Belgium Tour, want vorig jaar strandde hij in de koninginnenrit op plaats vier, niet ver na Wellens en co.

Wie een tijdritje in de benen heeft (hij won deze rit tegen de klok vorig jaar), is Yves Lampaert. Soudal – Quick-Step zit dit seizoen in de hoek waar de klappen vallen, en al zeker in het Vlaamse voorjaar was dat het geval. Maar daarom moeten we Yves Lampaert niet afschrijven. De West-Vlaming liet zich vorig jaar van zijn slechtste kant opmerken in de Gouden Kilometer van de slotrit, maar heeft als allrounder ook heel wat nuttige capaciteiten. Net als Casper Pedersen zal het vooral in de rit tegen de klok moeten gebeuren, om in de Ardennen de schade te beperken.

Florian Vermeersch zal ongetwijfeld eenzelfde scenario voor ogen hebben. De kopman van Lotto Dstny toonde zich vooral bij de jeugd een straffe tijdrijder, met zijn derde plaats op het WK U23 als hoogtepunt. Nu legt de renner uit Zaffelare zich vooral toe op eendagskoersen, liefst met wat korte heuveltjes, waarin hij dit seizoen ereplaatsen bij de vleet rijdt. Het is nog eventjes doorbijten voor de mannen van deze ploeg, nu ze het zonder hun geblesseerde kopman Arnaud De Lie moeten stellen. Maar met Vermeersch hebben ze een betrouwbaar alternatief.

Iemand als Vincenzo Albanese is dan weer lastig in te schatten voor deze ronde. In eigen land doet de springveer van EOLO-Kometa het vaak meer dan behoorlijk, maar als hij buiten zijn comfortzone moet koersen is het allemaal wat minder. Nochtans zou de Italiaanse puncheur de lastige Ardennenrit moeten kunnen smaken. Het is ook lastig in te schatten of Rasmus Tiller die passages in Durbuy goed aankan. De Noor is een allrounder, maar heeft nog weinig ervaring met het rijden van klassementen in rittenkoersen.

Verder zijn er ook outsiders bij de vleet. Denk maar aan Team DSM-renner Nils Eekhoff, die sinds de proloogzege in de ZLM Toer weer aan het oppervlak komt, of het Israel-Premier Tech-duo Ben Hermans-Marco Frigo. Kamiel Bonneu (Flanders Baloise) maakte hier eerder al een goede beurt, iets wat ook Luca Van Boven (Bingoal WB), Gianni Marchand (Tarteletto Isorex) of Thimo Willems (VolkerWessels) kunnen evenaren.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Mathieu Van der Poel

*** Thibau Nys, Lorenzo Rota

** Yves Lampaert, Florian Vermeersch, Rasmus Tiller

* Jasper Philipsen, Toms Skujins, Vincenzo Albanese, Nils Eekhoff

Sprinters

Tot slot nog een woord over de sprinters, die in de Baloise Belgium Tour naar goede gewoonte hun sprinttreintjes nog eens komen testen richting de Tour de France. Deze Ronde van België is daar veel geschikter voor dan bijvoorbeeld een Dauphiné of Ronde van Zwitserland, want zowel in etappe twee als vijf zijn er mooie kansen.

De snelste man op twee wielen in een sprint is op dit moment allicht Jasper Philipsen, en de Limburger is hier ook present. Philipsen kent voorlopig een droomseizoen, met knappe prestaties in de kasseiklassiekers, maar sprinten blijft toch zijn corebusiness. Met Jonas Rickaert en Ramon Sinkeldam heeft hij twee straffe lead outs, al kan ook ene Mathieu van der Poel er wel iets van.

Soudal-Quick-Step trekt de kaart van Fabio Jakobsen, die ook in de Tour de debatten zal mogen leiden. De Europese kampioen kent niet zijn allerbeste seizoen, met ‘slechts’ drie zeges, al heeft misschien ook de mindere vorm van lead out Michael Mørkøv daar iets mee te maken.

Verder zal ook Thibau Nys het niet nalaten om zich te mengen in het sprintersgeweld. Net als Gerben Thijssen (Intermarché-Circus-Wanty) en Caleb Ewan (Lotto Dstny), die dit seizoen al enkele pittige duels uitvochten op Belgische bodem. Ook voor hen is het een laatste test richting Tour. Mark Cavendish (Astana Qazaqstan) heeft al vertrouwen genoeg, na zijn ritzege in de Giro.

Weer en tv

De weersverwachtingen voor de komende week zijn ideaal. In België blijft men verder surfen op de warme temperaturen van de voorbije weken, als we weersite Weeronline mogen geloven. De gemiddelde dagtemperaturen van woensdag tot zondag zijn respectievelijk 28, 27, 25, 26 en 26 graden Celsius. Gecombineerd met relatief weinig wind, drie Beaufort vanuit het noorden, belooft het zeer aangenaam te worden.

Sporza op VRT1 is elke dag present om de Baloise Belgium Tour vanaf 15.00 uur op het scherm te brengen, net Eurosport.nl/Discovery+/GCN+. Voor een volledig overzicht en meer exacte tijden, klik je door naar ons overzicht van Wielrennen op TV.