Deelnemers Baloise Belgium Tour 2023

Overzicht

De meeste renners kiezen het Critérium du Dauphiné of de Ronde van Zwitserland om de laatste puntjes op de i te zetten voor de Tour de France. Maar onder anderen Mathieu van der Poel, Jasper Philipsen, Fabio Jakobsen en Caleb Ewan kiezen voor een andere route, want zij doen dat in de vijfdaagse etappekoers Baloise Belgium Tour. Vorig jaar wist Mauro Schmid de eindzege te pakken met minder dan een seconde voorsprong op Tim Wellens. Dit zijn de deelnemers van de Baloise Belgium Tour 2023.

Dit is een voorlopige startlijst die WielerFlits van updates blijft voorzien.

Startlijst

ALPECIN-DECEUNINCK

ASTANA QAZAQSTAN TEAM

BINGOAL WB

BOLTON EQUITIES BLACK SPOKE

EOLO-KOMETA CYCLING TEAM

HUMAN POWERED HEALTH

INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY

LOTTO DSTNY

SOUDAL QUICK-STEP

TEAM CORRATEC

TREK-SEGAFREDO

UNO-X PRO CYCLING TEAM

VOLKERWESSELS CYCLING TEAM

