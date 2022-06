Mauro Schmid schrijft Baloise Belgium Tour op zijn naam, Fabio Jakobsen sprint naar ritzege

Mauro Schmid heeft de Baloise Belgium Tour gewonnen. In de slotrit legde naaste belager Tim Wellens de Zwitser nog het vuur aan de schenen, maar Schmid hield nipt stand. Fabio Jakobsen sprintte in Beringen naar de overwinning en maakte het feest voor zijn ploeg compleet.

RIDE: Een must-have voor iedere wielerliefhebber

Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier! Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier! Bestel nu jouw exemplaar

Alhoewel de slotrit naar Beringen op papier een van de minst interessante etappes van deze Baloise Belgium Tour was, werden de laatste kilometers nog bijzonder hectisch. Door de Gouden Kilometer, waarin nog negen bonificatieseconden te verdienen waren, koersten Lotto Soudal en Quick-Step-Alpha Vinyl alsof hun leven er vanaf hing. Met Wellens en Schmid in dezelfde tijd in het algemeen klassement, zou de Baloise Belgium Tour hier beslist worden.

Op zeven kilometer van de streep lag deze Gouden Kilometer. Om de strijd tussen de klassementsrenners nog een keer los te laten barsten, moest een vroege vlucht worden ingerekend. Deze reed pas halverwege de etappe weg. De Nederlander Timo de Jong zat mee, net als de Belgen Kobe Vanoverschelde, Ludovic Robeet en Angelo Van den Bossche en de Noren Martin Urianstad en Jonas Abrahamsen.

De zes vooraan hielden nog lang stand, maar op tien kilometer van de meet was het dan toch gedaan met ze. Door het verschroeiende tempo van Lotto Soudal bleek stand houden onmogelijk. Eenmaal aangekomen bij die Gouden Kilometer deden Victor Campenaerts en Arnaud De Lie een lead-out voor Wellens, die vervolgens zes bonificatieseconden pakte. Een stunt leek in de maak, maar in het tweede deel van de Gouden Kilometer herstelde Quick-Step Alpha Vinyl de orde: ook Schmid wist nog zes bonificatieseconden te pakken, waardoor er niks meer veranderde in het algemeen klassement.

Jakobsen maakt feest compleet

De mannetjes van Quick-Step Alpha Vinyl en Lotto Soudal waren daarna opgebrand, en dus leken de sprinters van Alpecin-Fenix (Jasper Philipsen) en BORA-hansgrohe (Sam Bennett) bij een spurt in Beringen in het voordeel te zijn. In de laatste kilometer werd Bennett als beste afgezet, maar zag hij Jakobsen als lone wolf toch nog voorbij schuiven. De sprinter uit Heukelum maakte op die manier het feest voor zijn team compleet. Philipsen en Thijssen werden nog tweede en derde.