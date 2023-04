Voorbeschouwing: Arno Wallaard Memorial 2023 – De mooiste polderkoers van Nederland

Aanstaande zaterdag staat met de Arno Wallaard Memorial weer de mooiste polderkoers van het land op het programma. In de Alblasserwaard zullen we de profs van morgen weer van dichtbij aan het werk zien. Wie volgt Elmar Reinders, nu prof bij Jayco AlUla, op? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De Arno Wallaard Memorial is een herinneringskoers aan de veel te vroeg overleden Arno Wallaard, die op 28 februari 2006 op 26-jarige leeftijd een hartstilstand kreeg nadat hij was teruggekomen van een training op de baan.

De jonge Wallaard stond nog maar aan het begin van zijn carrière. Enkele maanden eerder had hij zijn eerste profcontract bij Skil-Shimano getekend, nadat hij in 2005 indruk had gemaakt als continental-renner met onder meer de zege in de Ronde van Overijssel en een zevende plaats op het NK voor profs.

Enkele dagen voor zijn overlijden was Wallaard nog gestart in het Vlaamse openingsweekend. Daarmee ging een langgekoesterde droom van de coureur uit Noordeloos in vervulling. Tragisch genoeg bleef het daarbij.

De familie Wallaard zocht na het overlijden van hun broer en zoon naar een passend eerbetoon. Dit eerbetoon werd gevonden in de Omloop van de Alblasserwaard, de wedstrijd die Arno in 1999 had gewonnen en die grotendeels over zijn trainingswegen ging.

In 2007 werd de Omloop van de Alblasserwaard vervolgens omgedoopt tot de Arno Wallaard Memorial. De Fransman Denis Flahaut schreef dat jaar de beladen eerste editie op zijn naam. Renners als Lieuwe Westra, Dylan van Baarle, Coen Vermeltfoort en Elmar Reinders zouden in de jaren daarna volgen.

Velen van hen maakten daarna de overstap naar de profs en zouden het profbestaan gaan leven dat Arno Wallaard nog voor zich had. Hun zege in de Arno Wallaard Memorial gaf ze alvast een duw in de rug.

Laatste winnaars Arno Wallaard Memorial

2022: Elmar Reinders

2021: Niet verreden i.v.m. het coronavirus

2020: Niet verreden i.v.m. het coronavirus

2019: Alexander Richardson

2018: Joshua Huppertz

2017: Timothy Stevens

2016: Maarten van Trijp

2015: Jasper Bovenhuis

2014: Edvin Vilson

2013: Coen Vermeltfoort

Laatste editie

Vorig jaar won Elmar Reinders de Arno Wallaard Memorial. De Nederlander van Riwal Cycling Team klopte na 188,1 kilometer koers zijn landgenoot Maikel Zijlaard en de Deen Tobias Kongstad.

Al vroeg in de koers brak het peloton in twee stukken. Het tweede peloton zou de kop van de wedstrijd, mede door een massale valpartij waarna de koers nog even werd stilgelegd, niet meer terugzien.

In de laatste koersuren zouden eerst dertien renners en later nog eens acht renners wegrijden uit het peloton, waaronder Zijlaard, Reinders, Kongstad, Daan van Sintmaartensdijk en Rory Townsend. Heel lang bleef deze groep niet intact, aangezien Zijlaard, Reinders en Kongstad op 23 kilometer van de finish de koers beslisten.

In de laatste lokale omlopen breidden de drie koplopers hun voorsprong zelfs uit, waarna Reinders Zijlaard en Kongstad te grazen nam in Meerkerk.

Uitslag Arno Wallaard Memorial 2022

1. Elmar Reinders (Riwal Cycling Team) in 4u16m00s

2. Maikel Zijlaard (VolkerWessels Cycling Team) in z.t.

3. Tobias Kongstad (Restaurant Suri-Carl Ras) in z.t.

4. Rasmus Bøgh Wallin (Restaurant Suri-Carl Ras) in z.t.

5. Daan van Sintmaartensdijk (VolkerWessels Cycling Team) in z.t.

Wedstrijdverslag

Parcours

Het parcours van de Arno Wallaard Memorial is hetzelfde gebleven als vorig jaar. Dat betekent dat er weer 185 kilometer in en rondom Meerkerk staat uitgetekend, en de Lekdijk zoals gewoonlijk weer scherprechter is.

De wedstrijd begint zaterdag met een grote omloop van 88,5 kilometer waarin de renners via Schoonrewoerd naar de Lekdijk in Everdingen rijden. Dik dertig kilometer Lekdijk tot Groot-Ammers volgt dan, waarna het peloton weer terug de Alblasserwaard induikt en via dorpen als Ottoland, Molenaarsgraaf, Giessenburg en Noordeloos weer terugrijdt naar Meerkerk.

Eenmaal de finish op de Burgemeester Sloblaan in Meerkerk gepasseerd, beginnen de renners aan de tweede grote omloop door de Alblasserwaard van 70 kilometer. De lus rond Schoonrewoerd en Everdingen wordt in deze tweede omloop geschrapt om bij Lexmond direct de Lekdijk op te rijden. Het vervolg van de lus is tot slot gelijk aan de eerste omloop.

Op de Lekdijk, die ongeveer dertig procent van de hele wedstrijd behelst, moet het gebeuren. In het verleden werden hier lelijke waaiers getrokken, en de kans dat het peloton voltallig de Lekdijk overleeft is zeer klein. Als de renners na 155 kilometer Meerkerk voor de tweede keer binnenrijden, volgen er nog vijf lokale omlopen van zes kilometer waarin de winnaar zich kenbaar moet maken.

Zaterdag 15 april, Meerkerk-Meerkerk (185 km)

Start: 14.00 uur

Finish: tussen 17.50 en 18.20 uur

Favorieten

De organisatie van de Arno Wallaard Memorial zal tevreden zijn met het deelnemersveld in de Polderkoers. Op Jumbo-Visma en DSM na staan alle Nederlandse continentalteams (zelfs de vrijbuiters van Universe die hier met een speciaal tenue starten) aan het vertrek in Meerkerk. Daarnaast weten continentale ploegen van over de hele wereld weer hun weg te vinden naar de Alblasserwaard. Een garantie op spektakel, toch?

Niet helemaal. Wie naar de startlijst kijkt, ziet dat er een ploeg met zijn kop boven het maaiveld uitsteekt in deze Arno Wallaard Memorial. Die ploeg is VolkerWessels Cycling Team. Afgaande op vorm van de laatste weken tellen we bij het team uit Rijssen liefst drie renners die hier grote kans op de zege maken.

De topfavoriet luistert naar de naam Coen Vermeltfoort. Vermeltfoort is de man waarop VolkerWessels altijd kan terugvallen na een zware koers waarin het niet loopt zoals de ploeg zou willen. In een sprint is de Nederlander namelijk niet te kloppen, zo bewees hij al vele keren in zijn carrière. In de Salverda Ster van Zwolle liet Vermeltfoort het voor het laatst zien, toen de sprinter na een dominante koers van zijn ploeg veruit de beste bleek op de Ceintuurbaan. Vermeltfoort won de Arno Wallaard Memorial al in 2013, toen hij Mike Teunissen en Sean De Bie voorbleef.

Net achter Vermeltfoort zetten we Max Kroonen en Timo de Jong, die dit seizoen uitstekend op dreef zijn. Mocht de Arno Wallaard Memorial niet in een sprint eindigen, dan zullen zij ongetwijfeld de mannen zijn die gaan meezitten in een kopgroep. Kroonen won op die manier afgelopen zaterdag de Omloop van de Braakman en eerder ook al een rit in Olympia’s Tour.

Als Nederlands beloftenkampioen is Kroonen een van de mogelijke toekomstige profs die de organisatie van de AWM maar wat graag op haar erelijst terug wil zien. Datzelfde geldt voor De Jong, die een uitmuntende Volta Limburg Classic (achtste) reed en eigenlijk altijd meezit.

Na VolkerWessels richten we onze blik op twee internationale coureurs die de Arno Wallaard Memorial al eens op hun naam zetten: Alexandar Richardson en Joshua Huppertz. Richardson start in de Arno Wallaard Memorial zelfs met rugnummer 1. Na twee jaar voor Alpecin-Fenix gereden te hebben, komt de 32-jarige Brit nu uit voor Saint Piran.

Dit jaar reed Richardson nog geen UCI-koers, maar afgelopen jaar behaalde hij nog de nodige uitslagen. Zo won hij in Frankrijk solo een 1.2-koers en maakte hij misschien nog wel meer indruk door als derde te eindigden in de derde etappe van de Tour of Britain achter Kamiel Bonneu en Benjamin Perry. In 2019 won Richardson de Arno Wallaard Memorial in een sprint.

De zege van de inmiddels 28-jarige Huppertz in de Arno Wallaard Memorial dateert alweer van 2018. De Duitser won in dat jaar de koers door onder meer Cees Bol voor te blijven. De Huppertz van toen hebben we al even niet meer gezien, al eindigde hij in maart wel nog als zesde in de Ster van Zwolle.

Naast Huppertz en Richardson zijn er nog meer buitenlandse kanshebbers. Op de startlijst zien we namelijk ook de naam van Timothy Dupont. De 35-jarige wielerveteraan rijdt inmiddels voor Tarteletto-Isorex, nadat hij als prof een aantal succesvolle jaren heeft gehad bij onder meer Bingoal-Wallonie Bruxelles en Wanty.

Op zijn palmares staan onder meer overwinningen in de ZLM Tour, Tour de Wallonie en Nokere Koerse. Nog steeds rijdt Dupont goede uitslagen: zo zien we dit jaar een zesde plek in La Roue Tourangelle op zijn uitslagenlijst staan. Als de Arno Wallaard Memorial in een sprint eindigt, is hij een van de te kloppen mannen.

Mathias Larsen, Jakob Egholm en vooral Rasmus Bøgh Wallin zijn dan weer Denen met wie de Nederlandse continentalteams rekening moeten houden in de Alblasserwaard. Afgelopen jaar eindigde zowel Larsen (achtste) als Bøgh Wallin (vierde) bij de eerste tien in deze wedstrijd. Allemaal komen ze uit voor de continentale formatie Restaurant Suri-Carl Ras.

De 27-jarige Bøgh Wallin lijkt de gevaarlijkste klant te zijn. Dit jaar heeft de Deen al een UCI-zege op zak in de Griekse etappekoers Visit South Aegean Islands en recentelijk werd hij nog twee keer tweede in een Deense nationale meerdaagse.

Tot slot kijken we naar andere Nederlandse continentalteams. Rick Ottema zal in Meerkerk namens Allinq proberen te winnen. De coureur is bezig aan een uitstekend seizoen, wat onder meer resulteerde in een tweede plaats in de Omloop van de Braakman en winst in het criterium van Ureterp afgelopen weekend. Daarnaast reed Ottema al een goede Ster van Zwolle (zevende) en Olympia’s Tour (negende).

Bij Tour de Tietema-Unibet is het uitkijken naar Abraham Stockman, na zijn sterke optreden in de Volta Limburg Classic (negende). Bram Dissel is bij BEAT nu de man, na goede optredens in de Scheldeprijs, Omloop van de Braakman (achtste) en Olympia’s Tour (twee keer vijfde). ABLOC hoopt dan weer op Jelle Johannink, terwijl bij Metec-Solarwatt Jaap Roelen en Roan Konings vorig jaar in de Arno Wallaard Memorial bij de beste 22 eindigden.

Local heroes zijn onder meer Rens Tulner (Lexmond) van Metec-Solarwatt, Lucas Janssen (Papendrecht) van BEAT en Stefan Verhoeff en Jarri Stravers (Groot-Ammers) van Universe. Vooral laatstgenoemde lijkt een gevaarlijke outsider voor zaterdag. Stravers rijgt overzees de ereplaatsen aan elkaar, maar kwam in Meerkerk nog nooit verder dan een 38ste plaats. Clubploeg GRC Jan van Arckel uit het nabijgelegen Arkel hoopt op een topnotering voor Casper van der Woude. Afgelopen weekend won hij de Zuiderzeeronde.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Coen Vermeltfoort

*** Rasmus Bøgh Wallin, Max Kroonen

** Alexandar Richardson, Timothy Dupont, Timo de Jong

* Rick Ottema, Bram Dissel, Joshua Huppertz, Mathias Larsen

Website organisatie

Deelnemerslijst

Weer en TV

Het blijft zaterdag droog in de Alblasserwaard, volgens Weeronline. Met een temperatuur van 15 graden Celsius is het koersweer zelfs aangenaam. Het is afwachten wat de wind op de Lekdijk gaat doen. Zoals het er nu naar uitziet, krijgen de renners te maken met een gevaarlijke zijwind van windkracht 3.

De Arno Wallaard Memorial wordt live uitgezonden op de socials van Holland Cup. Daarnaast zijn Eurosport 1 en regionale tv-zender RTV Utrecht er vanaf 16.10 uur bij.