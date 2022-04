Elmar Reinders wint Arno Wallaard Memorial

De Arno Wallaard Memorial 2022 is op naam gekomen van Elmar Reinders. De Nederlander van Riwal Cycling Team klopte na 188,1 kilometer koers zijn landgenoot Maikel Zijlaard (VolkerWessels) en de Deen Tobias Kongstad (Restaurant Suri-Carl Ras) in een sprint met drie. Het is Reinders zijn vierde zege van het seizoen.

In de eerste kilometers van de wedstrijd reden er twee renners weg: Matthijs de Leng en globetrotter Bart Buijk. De twee reden een tijdje voorop, totdat alles na twintig kilometer weer bij elkaar kwam. Vervolgens brak het peloton al gauw in twee stukken. Deze situatie duurde tot kilometer tachtig, toen de tweede groep werd opgehouden door een massale valpartij. De koers werd daarop een tijdje stilgelegd.

Wedstrijd hervat

Nadat de wedstrijd hervat werd, met dezelfde verschillen als voor de neutralisatie (vijftig seconden tussen groep één en groep twee), ontsnapten er op een gegeven moment dertien renners uit het eerste peloton. Daarbij onder andere Maikel Zijlaard, Elmar Reinders en Tobias Kongstad. Na een lange achtervolging voegden zo’n dertig kilometer voor het einde nog acht renners zich bij de eersten, waardoor we de finale ingingen met een kopgroep van 21.

Niet veel later, met nog 23 kilometer te gaan, sloegen Zijlaard, Reinders en Kongstad een gaatje ten opzichte van de andere achttien. Op de lokale ronden breidden ze hun voorsprong uit tot bijna een minuut, wat betekende dat de drie het onderling uit mochten gaan maken om de overwinning. Reinders toonde zich in de sprint het snelste. Zijlaard werd tweede, Kongstad derde.