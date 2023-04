Universe eert Arno Wallaard Memorial met bijzonder tenue

Universe Cycling Team rijdt zaterdag in een speciaal tenue de Arno Wallaard Memorial. De vrijbuitersploeg brengt daarmee “een ode aan Arno, de familie Wallaard, alle vrijwilligers die de koers mogelijk maken en de Alblasserwaard.”

Op het koerspak is een vergezicht van de Alblasserwaard te zien, met op de achtergrond het water van de Lek en op de voorgrond de koeien in het weiland. Het vergezicht is gemaakt door kunstschilder Evert van Lopik.

De Arno Wallaard Memorial, voorheen de Omloop van de Alblasserwaard, staat sinds 2007 op de wielerkalender ter nagedachtenis aan Arno Wallaard. Wallaard overleed in 2006 op 26-jarige aan een hartstilstand. Wallaard was op dat moment neoprof bij Skil-Shimano.

Roots in de Alblasserwaard

De Arno Wallaard Memorial is een van de weinige koersen die Universe in Nederland rijdt. Omdat een groot deel van de renners in de Nederlandse contiploeg geworteld is in de Alblasserwaard, staat het team zaterdag toch aan de start in Meerkerk.

Five days till the Arno Wallaard Memorial (@Polderkoers). In honour of the race and the Alblasserwaard, we’ve made a special 🐄 jersey in cooperation with Evert van Lopik!#universecyclingteam pic.twitter.com/b6iu3h1YGs — Universe Cycling Team (@Universe__CT) April 10, 2023