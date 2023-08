Voor het eerst sinds Luis Léon Sánchez weer dopingschorsing bij Jumbo-Visma

Voor het eerst in meer dan tien jaar is er een renner van Jumbo-Visma en haar voorgangers geschorst wegens betrokkenheid bij een dopingzaak. Michel Hessmann is voorlopig geschorst wegens een positieve test op een vochtafdrijvend middel, en daarmee is hij de eerste sinds Luis Léon Sánchez in februari 2013 op non-actief gesteld werd.

Sánchez werd in februari 2013 op non-actief gesteld omdat zijn naam genoemd werd in een onderzoek naar dopingdokter Eufemiano Fuentes. De Spanjaard keerde in mei weer terug in koers nadat hij dreigde met een arbitragezaak en kwam uiteindelijk nog 44 koersdagen in actie. Later dat jaar kocht de Belkin-ploeg het contract van Sánchez af. “Zijn naam komt in te veel zaken voor. Hij heeft de schijn tegen”, klonk het.

Ten tijde van het op non-actief stellen van LLS heette de ploeg nog Blanco en was het management, net als nu, in handen van Richard Plugge. Hij nam het stokje over bij Nederlands grootste wielerploeg nadat Rabobank eind 2012 stopte met de sponsoring van het team, mede door de vele dopingbekentenissen die in die periode naar buiten kwamen en het gepubliceerde USADA-rapport over Lance Armstrong.

Blanco werd later Belkin (2013-2014), LottoNL-Jumbo (2015-2018) en sinds 2019 heet de ploeg Jumbo-Visma. Momenteel is ploegbaas Plugge op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor, omdat Jumbo Supermarkten heeft aangegeven na 2024 te stoppen met de hoofdsponsoring.

Slaapmedicatie-zaak

In 2017 werden ook enkele renners geschorst bij de Nederlandse formatie, maar dat betrof geen dopingzaak. Antwan Tolhoek, Pascal Eenkhoorn en Juan José Lobato gebruikten tijdens een trainingskamp zonder medeweten van de ploegleiding en de medische staf slaapmedicatie.

De ploeg benadrukte dat geen van de renners in strijd met UCI- of WADA-regels handelde. Het contract met Lobato werd in overleg ontbonden, Tolhoek en Eenkhoorn werden twee maanden geschorst.

