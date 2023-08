Jumbo-Visma schorst Michel Hessmann na positieve dopingtest op verboden middel

Breaking

Jumbo-Visma heeft Michel Hessmann (22) voorlopig geschorst. De Duitse wielrenner, die bezig is aan zijn tweede jaar bij het WorldTeam, is op 14 juni positieve getest op een vochtafdrijvend middel dat in een medicijn zat. Jumbo-Visma wacht het dopingonderzoek af.

“Het betrof een out-of-competition-controle op 14 juni in Duitsland. Het gedetecteerde product is een diuretisch medicijn. We wachten de resultaten van verder onderzoek af. Michel is tot nader order geschorst door de ploeg”, staat in het statement van Jumbo-Visma.

Een diuretisch medicijn werkt vochtafdrijvend en deze worden ook wel plaspillen genoemd. Om welk middel het precies gaat, is niet bekendgemaakt.

Hessmann stond op de planning om komend weekend de BEMER Cyclassics te rijden. Onlangs reed hij nog de Czech Tour (18e), nadat hij dit voorjaar zijn eerste Giro d’Italia (33e) ooit uitreed en daarbij Primož Roglič naar de eindzege hielp.

Diuretica en maskerende middelen kunnen het gebruik van doping verbergen. Diuretica, ook wel bekend als plaspillen, zorgen voor meer urineproductie en een snellere uitscheiding van (doping)stoffen. Voorbeelden zijn onder andere furosemine, bumetanide en chloorthiazide. Maskerende middelen, zoals probenecide, verminderen de uitscheiding van (doping)stoffen. Daarnaast horen stoffen die het plasmavolume van het bloed vergroten bij deze categorie, zoals hydroxy ethyl starch (HES). Gebruik van diuretica en maskerende middelen is zowel binnen als buiten wedstrijdverband verboden. Bron: Dopingautoriteit.nl

It concerned an out-of-competition control on 14 June in Germany. The detected product is a diuretic medicine. We await the results of further investigation. Michel has been suspended by the team until further notice. pic.twitter.com/9T7W3p6SGf — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) August 16, 2023