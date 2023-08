Dopingalarm: Waarom vochtafdrijvende middelen verboden zijn binnen en buiten wedstrijdverband

Michel Hessmann is woensdag voorlopig geschorst wegens een positieve dopingtest op een vochtafdrijvend middel. Welke stof exact is aangetroffen bij de 22-jarige Duitser is niet bekend, maar de vondst is in ieder geval reden om het dopingalarm af te laten gaan. Een vochtafdrijvend middel kan namelijk dopinggebruik maskeren.

Plasmiddelen, in een duur woord ook wel duretica genoemd, zijn verboden in de sport. “Diuretica, ook wel bekend als plaspillen, zorgen voor meer urineproductie en een snellere uitscheiding van (doping)stoffen”, schrijft de Nederlandse Dopingautoriteit op haar website. “Maskerende middelen verminderen de uitscheiding van (doping)stoffen. Daarnaast horen stoffen die het plasmavolume van het bloed vergroten bij deze categorie.”

Binnen en buiten wedstrijdverband zijn vochtafdrijvende middelen verboden, vanwege de maskerende werking. Prestatiebevorderend zijn de middelen in principe niet.

Lees ook: Jumbo-Visma schorst Michel Hessmann na positieve dopingtest op verboden middel

“Diuretica zijn geneesmiddelen die de nieren stimuleren om meer urine te maken. Niet alleen de productie van urine wordt versneld, ook de hoeveelheid urine neemt toe. Diuretica worden voorgeschreven voor de behandeling van hoge bloeddruk en om vochtophoping in het lichaam te verminderen”, aldus de Dopingautoriteit. “Duretica zorgen voor lagere concentraties dopingstoffen in de urine. Ze kunnen ervoor zorgen dat dopingstoffen eerder uit het lichaam verwijderd zijn.”

Hessmann is op 14 juni, bij een out-of-competition-controle, positief getest. Die tests worden afgenomen op een plek die sporters zelf aangeven. Zij moeten zogeheten whereabouts doorgeven, in welk tijdslot ze op welke locatie zijn, zodat de dopingcontroleurs ze kunnen komen opzoeken.