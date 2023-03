Vollering ‘schrok zich rot’ van op hol geslagen paard: “Ik was echt bang”

Een achtbaan van emoties: zo kunnen we de Strade Bianche van Demi Vollering wel omschrijven. Er was niet alleen de vreemde finale met haar ploeggenote Lotte Kopecky in het centrum van Siena, ze werd eerder ook al opgeschrikt door… een op hol geslagen paard. “Ik was echt bang”, liet Vollering na de finish weten aan Het Laatste Nieuws.

Het was een bizar beeld in de volle finale van Strade Bianche bij de vrouwen. Een op hol geslagen paard rende op 16 kilometer van de finish het parcours op en hinderde daarbij Demi Vollering, die op dat moment in achtervolging was op de solerende Kristen Faulkner. Het paard rende een tijd lang voor Vollering uit op de voorlaatste onverharde strook in de vrouwenwedstrijd.

Het beest miste vervolgens een bocht en belandde daardoor in de kant van de weg, waardoor Vollering verder kon. “Ik schrok mij rot van dat paard. Ik zag het al even rennen in het veld en dacht toen al dat er geen hek stond. Ineens sprong dat paard ook nog op de weg. Dan pas besef je hoe groot zo’n beest is. Het gaf ook nog een trap naar achter en er slingerde een touw achter. Gevaarlijk”, keek de winnares er op terug.

Lees meer: Bizar! Op hol geslagen paard hindert Demi Vollering in finale Strade Bianche

Lees meer: Demi Vollering wint Strade Bianche na rare finale met Lotte Kopecky

“Ik hoopte eigenlijk dat de koers geneutraliseerd zou worden”

“Ik was echt bang en verloor er ook veel tijd door, want ik was enkel maar aan het remmen in die afdaling. Ik durfde er niet langs uit vrees dat ik een stamp zou krijgen. Ik hoopte eigenlijk dat de koers geneutraliseerd zou worden, maar er gebeurde niets.” Gelukkig voor Vollering kwam ze dus met de schrik vrij.