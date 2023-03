Bizar! Op hol geslagen paard hindert Demi Vollering in finale Strade Bianche

Een bizar beeld in de volle finale van Strade Bianche bij de vrouwen. Een op hol geslagen paard rende op 16 kilometer van de finish het parcours op en hinderde daarbij Demi Vollering, die in achtervolging was op de solerende Kristen Faulkner.

Het paard rende een tijd lang voor Vollering uit op de voorlaatste onverharde strook in de vrouwenwedstrijd. Het beest miste een bocht en belandde daardoor in de kant van de weg, waardoor Vollering verder kon.