Demi Vollering wint Strade Bianche na rare finale met Lotte Kopecky

Demi Vollering heeft na een bijzondere strijd met Lotte Kopecky de Strade Bianche 2023 gewonnen. Na een koers van 136 kilometer, waarvan ruim 31 kilometer over onverharde wegen, kwam de Nederlandse van SD Worx als eerste over de finish in Siena. Er was wel een fotofinish voor nodig, omdat beide ploeggenotes ervoor gingen sprinten.

De finale van deze editie mag gerust bizar genoemd worden. Alleen al het paard dat op een van de laatste onverharde stroken het parcours oprende en daar Vollering hinderde, zorgde voor bijzondere beelden. De kopvrouw van SD Worx was op dat moment in achtervolging op de solerende Kristen Faulkner.

Faulkner maakt de finale lastig

Jayco AlUla-renster Faulkner had in de voorfinale, die geopend werd door Karlijn Swinkels (Jumbo-Visma), de sprong gemaakt naar de Nederlandse renster. Dat was een gat van ongeveer een halve minuut om te dichten. Op een van de vele heuvels in het Toscaanse land wist de Amerikaanse weg te rijden bij Swinkels.

Omdat de achtervolging in het peloton moeilijk op gang kwam, reed Faulkner een voorsprong van bijna twee minuten bij elkaar op alle topfavorieten. Op de strook van Monteaperti gooide debutante Puck Pieterse daar de knuppel in het hoenderhok. Zij zorgde voor een kleine elitegroep met favorieten, waaruit Vollering wist weg te rijden.

In haar achtervolging op Faulkner werd Vollering gehinderd door een losgeslagen paard. Het zorgde even voor een terugslag, maar op de laatste zware onverharde strook van Le Tolfe maakte Lotte Kopecky als enige de oversteek naar Vollering. Cecilie Uttrup Ludwig kon even mee, maar werd gelost.

Vollering klopt Kopecky na sprint

Daarop werd het een koppeltijdrit tussen Vollering en Kopecky, die steeds dichter bij Faulkner kwamen. In de laatste kilometer sloten ze aan bij de Amerikaanse en gingen ze ook meteen over haar heen. Samen kwamen de ploeggenotes van SD Worx op de top, waarna het op het Piazza del Campo een sprint werd. Kopecky probeerde nog te jumpen, maar het was Vollering die eerder over de streep kwam.

Er was echter wel even wat verbazing over de finale. Na enkele minuten kreeg Vollering te horen dat zij gewonnen had, voor Kopecky en Faulkner. Wereldkampioene Annemiek van Vleuten deed geen moment mee om de winst en werd vijfde. Een blije Puck Pieterse kwam als zesde over de finish.