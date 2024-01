zaterdag 20 januari 2024 om 13:36

Volledig Belgisch podium in Exact Cros Zonnebeke bij mannen junioren, Yoren Vanhoudt de sterkste

In Zonnebeke heeft de Belg Yoren Vanhoudt de Exact Cross voor de junioren mannen op zijn naam geschreven. Voordat de elite categorieën aan de beurt waren, mochten de junioren hun geluk beproeven. Vanhoudt was vandaag duidelijk beste. Bern Zimmermann en Tibo Vancompernolle maakten het Belgische podium compleet.

In Zonnebeke was het een strijd der Belgen en Luxemburgers. In dit gevecht waren er drie Belgen overduidelijk het sterkste. Yoren Vanhoudt kwam met een voorsprong van 13 seconden solo over de meet. In de strijd om de tweede plek won Bern Zimmermann de sprint van Tibo Vancompernolle. Rick Meylender, uit Luxemburg, kwam op 1 minuut en 7 seconden als vierde over de streep.

Voor Vanhoudt betekent dit zijn eerste zege in de junioren-categorie. In Gullegem en Dendermonde kwam de 18-jarige Belg al eens in de buurt. Daar werd hij beide keren tweede. Nu mocht Vanhoudt dus eindelijk ook op het hoogste schavot plaatsnemen.