zaterdag 20 januari 2024 om 18:09

Gianni Vermeersch sluit winter af met tweede plaats: “Deze intensiteit kan je niet simuleren op training”

Voor Gianni Vermeersch zit zijn crosswinter erop. Zaterdag sloot hij zijn veldritcampagne af met een tweede plaats in de Exact Cross Zonnebeke. De crosser van Alpecin-Deceuninck moet het alleen afleggen tegen Europees kampioen Michael Vanthourenhout, die pas in het laatste kwartier kon wegrijden. “Dit was het hoogst haalbare”, zei Vermeersch na afloop.

“Ik ben blij dat ik seizoen mooi kan afsluiten”, ging Vermeersch verder in het flashinterview na de Kasteelcross. In totaal reed hij tussen 16 december en 20 januari acht crossen, waarbij hij twee keer (tweede in Loenhout, tweede in Zonnebeke) op het podium stond. “Nu kan de focus op het wegseizoen. Wat ik hieruit meeneem? Deze intensiteit kan je niet simuleren op training.”

Voorafgaand aan de cross in Zonnebeke had de West-Vlaming nog wat last van de kou en onderweg waren er problemen met zijn beenstukken, maar toch kon hij lang strijden om de zege. “Maar tweede was het hoogst haalbare. Michael zat met overschot en sprong vlot over de balken, dat was probleem. Daarom ben ik blij met een tweede plaats”, concludeert Vermeersch.

“Michael ging nog iets vinniger door de bochten. Ik kon lang aanklampen, maar bij de balken maakte hij het grootste verschil”, zegt hij. Dat hij vorige week een DNF had op het Belgisch kampioenschap, daar baalde hij nog van. “Ik wist dat het BK moeilijk ging worden, maar je hoopt altijd op een resultaat. Dat viel hard tegen en het was een ontgoocheling, maar ik ben blij dat ik seizoen mooi kan afsluiten.”