zaterdag 20 januari 2024 om 18:23

Tim Merlier sluit korte crosswinter af met podiumplek: “Conditioneel zit het zeker goed”

Slechts vier veldritten reed Tim Merlier deze winter, maar hij sloot het wel af met een derde plaats in de Exact Cross Zonnebeke. Samen met Michael Vanthourenhout en Gianni Vermeersch mocht hij mee het podium op. “Hier kan ik zeker mee leven, dit was het hoogst haalbare”, oordeelde hij na afloop.

“Ik heb te weinig gecrost om dat gevoel te hebben. Ik had de snelheid in de bochten niet”, concludeerde de sprinter van Soudal Quick-Step in het flashinterview. Het parcours van de Kasteelcross lag er door de sneeuw en de vrieskou op sommige stukken heel glad bij. “Ik maakte toch wel wat fouten en het lukte mij niet om het verschil te maken.”

Pas in de laatste twee rondes reed Vanthourenhout weg bij Vermeersch en Merlier. “Ik had afgelopen jaar eens met Michael en Eli Iserbyt getraind, maar Michael heeft een aparte techniek”, zegt Merlier. “Normaal kan je de lijnen wel volgen van degene voor je, maar bij hem lukt dat niet. Hij kapt de bochten af.”

Voor Merlier gaan de ogen nu op het wegseizoen, dat voor hem eind deze maand begint in de AlUla Tour in Saoedi-Arabië. “Het was een korte winter, maar ik ben telkens met een goed gevoel terug naar huis gegaan. Conditioneel zit het zeker goed en richting het wegseizoen moet het wel goed komen. Het intensieve, een uur volle bak, de intervallen neem ik hier zeker uit mee”, zei hij.