zaterdag 20 januari 2024 om 17:29

Vanthourenhout moet na zege in Zonnebeke om 4 uur uit bed: “Hopelijk hersteld voor Benidorm”

Michael Vanthourenhout maakte zaterdag in de Exact Cross Zonnebeke zijn favorietenrol waar, maar hem wacht ook een korte nacht. Zondag start hij namelijk in de Wereldbeker Benidorm en daarvoor moet hij morgen al om 04.00 uur uit de veren. “Hopelijk lig ik vanavond vroeg in bed en ben ik snel hersteld voor morgen”, lacht hij in het flashinterview.

“Dit betekent voor mij heel veel, het is toch een tv-cross”, vertelt de Europees kampioen van Pauwels Sauzen-Bingoal na zijn zege in Zonnebeke. Hij was er de topfavoriet, omdat bijna alle andere toppers al in Spanje zitten. Toch was winnen in Zonnebeke niet heel makkelijk. “Het was niet zo simpel als het er misschien uit zag. Er waren veel ijsplekken en het was moeilijk om iemand uit het wiel te rijden.”

Uiteindelijk werd het een driestrijd met Gianni Vermeersch en Tim Merlier. “Gianni en ik waren wel de beteren. Ik ben blij dat ik uiteindelijk aan het langste eind trok, maar Gianni reed een verdienstelijke wedstrijd. Tim maakte ook redelijk wat foutjes, maar ik denk dat hij wat andere prioriteiten heeft op dit moment. Daardoor kon ik het verschil maken met mijn techniek”, vertelde Vanthourenhout.

Voor de Europees kampioen staat de wekker om 04.00 uur morgenvroeg, omdat hij daarna naar Benidorm vliegt. “Hopelijk ben ik snel hersteld voor morgen, met deze overwinning op zak kan het weekend niet meer stuk. Ik ga zeker mijn best doen in Benidorm, want het is niet dat ik morgen veel slechter ga zijn.”