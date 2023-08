Vochtafdrijvende middelen in de wielersport: wie gingen Hessmann voor?

Michel Hessmann is woensdag door zijn ploeg Jumbo-Visma voorlopig geschorst wegens een positieve dopingtest op een vochtafdrijvend middel. De 22-jarige Duitser is zeker niet de eerste renner die positief test op een dergelijk middel. In het verleden waren er enkele vergelijkbare zaken.

Welke stof exact is aangetroffen bij Hessmann is niet bekend, maar de vondst is in elk geval reden om het dopingalarm af te laten gaan. Een vochtafdrijvend middel kan namelijk dopinggebruik maskeren. Plasmiddelen, ook wel duretica genoemd, zijn binnen en buiten wedstrijdverband verboden vanwege de maskerende werking. Prestatiebevorderend zijn de middelen in principe niet.

Hessmann is zeker niet de eerste renner die positief test op een vochtafdrijvend middel. Fränk Schleck is misschien wel het bekendste voorbeeld. De Luxemburger testte in de Tour de France van 2012 positief op Xipamide, een vochtafdrijvend middel dat kan worden gebruikt ter maskering van bloeddoping. De winnaar van onder meer de Amstel Gold Race en de Ronde van Zwitserland werd uiteindelijk voor één jaar geschorst.

Schleck moest dus daadwerkelijk een schorsing uitzitten, maar in het recente verleden zijn ook meerdere renners vrijgesproken. Zo kreeg de Belgische wielrenner Kevyn Ista in 2018 slechts een waarschuwing, nadat er bij hem sporen van furosemide werden teruggevonden. Ista kon echter aantonen dat dit onvrijwillig in zijn lichaam was terechtgekomen. Alexander Kolobnev testte in de Tour van 2011 dan weer positief op diuretica, maar werd in februari 2012 vanwege medische redenen vrijgesproken door het CAS.

Ook de gewezen sprinter Francisco Ventoso testte in 2009 positief op furosemide, werd voor negen maanden geschorst, maar zijn straf werd uiteindelijk teruggedraaid. En dan is er nog de veelbesproken zaak van Iljo Keisse. De Belg leverde tijdens de Zesdaagse van Gent van 2008 een positieve test af op Hydrochloorthiazide, maar werd na een schorsing en lange rechtszaak uiteindelijk in het gelijk gesteld. De UCI moest Keisse een schadevergoeding betalen, maar zijn vrijspraak werd later toch weer ongedaan gemaakt.

Zaak-Onana

Ook in andere sporten zijn er voorbeelden van atleten die positief hebben getest op een vochtafdrijvend middel. Een bekende zaak is die van André Onana in zijn tijd als keeper bij Ajax. Hij werd in 2021 voor twaalf maanden geschorst nadat hij positief testte op furosemide. Onana was zich van geen kwaad bewust: naar eigen zeggen ging het om een tabletje van zijn vrouw. Onana kon na zijn schorsing aan de slag bij de Italiaanse topclub Internazionale. Onana keept sinds dit jaar voor Manchester United.

Eerdere zaken 2008: Chantal van den Broek-Blaak – Furosemide – Geen schorsing

2008: Iljo Keisse – Hydrochloorthiazide – Aanvankelijk vrijgesproken, maar later toch weer geschorst

2009: Francisco Ventoso – Furosemide – Schorsing van negen maanden, werd weer teruggedraaid

2011: Aleksandr Kolobnev – Diuretica – Vrijgesproken

2012: Fränk Schleck – Xipamide – Een jaar geschorst

2017: Michael Bresciani – Furosemide – Twee maanden geschorst

2018: Kevyn Ista – Furosemide – Berisping, geen schorsing