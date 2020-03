Visbeek over coronabreak: “Geeft ons tijd om te doen waar je anders niet aan toekomt”

Het coronavirus legt tot op heden een flinke strop om de nek van het wielrennen. Menig koers is al afgelast of uitgesteld en het zicht op de volgende wedstrijden is nog heel troebel. Uiteraard is topsport op dit moment totaal niet belangrijk, maar toch hebben ook de wielerploegen te dealen met de onduidelijk. Hoe plan je namelijk nu in hemelsnaam trainingen in en vooral: waarvoor? Aike Visbeek legt in gesprek met WielerFlits uit hoe hij dat met een Continental-formatie als SEG Racing Academy doet.

In het interview van eerder deze week gaf de academy manager nog mee dat zijn ploeg zo goed in vorm was. “Het is enorm jammer dat we de Bevrijdingsronde van Drenthe (stond op de kalender op 14 maart, red.) niet konden rijden. Echt ruk”, benadrukt Visbeek. “Dat was dé wedstrijd waar ik het hele voorjaar met de ploeg over gesproken heb. Dat was het moment geweest waarop we écht in topvorm hadden moeten zijn. Dat klinkt misschien gek voor een Continental-formatie, maar daar hadden we echt naar toegewerkt. We wilden hier onszelf laten zien in een koers met veel profs aan de start, dat we het ook op dát niveau kunnen.”

Door het coronavirus werd de Nederlandse 1.1-wedstrijd afgelopen weekend afgelast. “Nu we deze periode zonder koersen ingaan, is dat in onze situatie natuurlijk wel fijn”, legt hij uit. SEG Racing Academy won immers al de Ster van Zwolle, Wanzeel Koerse en de Dorpenomloop Rucphen. Corbin Strong werd daarnaast wereldkampioen op de baan. “We hebben al een aantal overwinningen op zak en als ploeg al goed gereden. We kunnen nu een trainingsperiode inlassen en re-focussen. Maar het blijft jammer. De Bevrijdingsronde van Drenthe voelde een beetje aan als een examen. En dat hebben we nu niet kunnen afleggen.”

Coronavirus vraagt om improvisatievermogen

Nu de koers stilligt, gebruikt Visbeek de tijd om wat specifieker met zijn ploeg te trainen. “We willen nu wat extra aandacht investeren in het tijdrijden. Daar kunnen we een aantal testdagen voor gaan inplannen. Ook wil ik – waar mogelijk – proberen om een aantal dagen gezamenlijk in de Ardennen te gaan trainen. Zodoende kunnen we deze periode nuttig gebruiken. We zijn nu ook aan het bekijken welke koersen we redelijkerwijs zouden kunnen rijden. Tot zo ver is de Flèche Ardennaise (deze koers vindt plaats op 10 mei, red.) nog niet afgelast. Die is in die regio.” Cees Bol wist die wedstrijd namens SEG in 2018 overigens nog te winnen.

“We hebben een aantal renners die zulke koersen goed aankunnen”, doelt hij ook op de afgelaste Luik-Bastenaken-Luik U23, die voor 18 april op de UCI-kalender stond. “Maar omdat iedereen nog jong en onervaren is, kennen ze daar de parcoursen en beklimmingen nog niet of nog niet zo goed. Voor ons is zo’n trainingskamp ook vrij gemakkelijk te organiseren, omdat het relatief dichtbij huis is. Dat zijn de eerste stappen die wij gaan ondernemen. Een derde stap zou vervolgens een ingelast trainingskamp in Griekenland kunnen zijn, als we er op een gegeven moment toch zicht op krijgen wanneer de wedstrijden weer gaan beginnen.”

In Nederland geldt het advies om alleen in strikt noodzakelijke gevallen naar het buitenland te reizen. De grenzen met België (en Duitsland) gaan echter niet dicht, omdat er veel grenswerkers zijn. Gezien de getroffen maatregelen en de adviezen van onder meer het RIVM en de KNWU (buiten trainen mag, maar doe dit wel alleen), zal SEG Racing Academy geen risico’s opzoeken. “Wij volgen strikt de richtlijnen van de overheid”, verduidelijkt Visbeek. “We gaan niet in groepsverband trainen alvorens dit weer is toegestaan. We willen onze tijd goed benutten, maar de gezondheid van de renners en van de mensen rond ons is natuurlijk onze prioriteit.”

“Het is een omschakeling als je in de topsport werkt of topsporter bent waarin je elk uur van de dag met je topsport bezig bent”, gaat hij verder. “Maar dit is ook een moment voor ons om dit ook te kunnen relativeren gezien de huidige situatie. Wat ook nog goed is om toe te voegen, is dat we met onze fysiotherapeut Florian Smits en Wouter Ruchtie van de performance staff een simpele thuistraining ontwikkeld hebben. Dit is een schema voor kracht- en core stability-trainingen die de renners in onze trainings-app kunnen openen. Daar beginnen we ook deze week mee. Het zijn simpele handvatten, het is gemakkelijk te openen en het is een goed schema om thuis af te werken.”

Plannen op onduidelijkheid

Toch is het lastig zat om een planning te maken gebaseerd op onduidelijkheid. De UCI heeft immers nog geen uitsluitsel gegeven tot wanneer de koersen er sowieso uitliggen, daar waar de UEFA bijvoorbeeld al wel heeft uitgesproken het EK Voetbal te verplaatsten naar de zomer van 2021. “Het is heel moeilijk”, zucht Visbeek. “Alleen waar ik nu naar kijk, zijn de zaken waar ik in februari van dacht: ‘Wat zijn de punten waaraan ik aandacht wil besteden, maar waar ik bijna geen tijd voor heb?’ Dat zijn dus het tijdrijden en het verkennen van parcoursen voor koersen waarin wij ons kunnen laten zien. Dat loont ook in de toekomst.”

Daarmee doelt Visbeek vooral op de races tegen de klok. “Als de jongens een aantal goede ploegentijdrit-sessies kunnen doen, goede bikefits voor hun tijdritfietsen hebben gedaan en we kunnen dat finetunen – dan betekent dat als straks de Giro d’Italia voor beloften in juni (4 tot en met 14 juni, red.) wél doorgaat, dat iedereen voor die tijdrit van 25,4 kilometer er wel klaar voor is. Datzelfde geldt voor de nationale kampioenschappen tijdrijden later die maand. Samen trainen – nogmaals: niet eerder dan is toegestaan – is altijd veel zwaarder dan wanneer je alleen traint en het brengt variatie met zich mee. Maar waar ik vooral naar kijk is dat de jongens plezier maken en focus behouden.”

Verwachtingen

Uiteindelijk hoopt Visbeek dat zijn talenten zichzelf nog kunnen laten zien dit jaar. “De eerste signalen zijn veelbelovend”, stelt hij. “De jongens die we echt op de voorgrond gaan zien, zijn vooral Jordi Meeus, zeker ook Daan Hoole en natuurlijk David Dekker. Jordi won al meteen in Wanzeel Koerse en Daan rijdt ook enorm sterk. Wat hij deed in de lead-out tijdens de Dorpenomloop Rucphen, was echt heel bijzonder. Maar verder zijn er ook een aantal jonge jongens die het al goed doen. Italiaans beloftenkampioen Marco Frigo en Stan Van Tricht, bijvoorbeeld. Van hen verwacht ik ook dit jaar al de nodige korte resultaten.”

Dekker behoeft geen introductie meer en eerder deze week besprak Visbeek hem al uitgebreid in het eerste deel van dit interview. Ook van 20-jarige ex-prof Maikel Zijlaard (die de voorbije twee jaar voor Hagens Berman Axeon reed) verwacht hij het nodige. “Hij kan ook zeker mooie dingen laten zien. Maar voor hem is het vooral het doel dat hij een goed en stabiel seizoen doormaakt. Dat heeft hij door verschillende omstandigheden de afgelopen twee jaar niet kunnen doen. Maar als hij zo blijft rijden zoals de afgelopen periode, dan is het onvermijdelijk dat we hem ook in de finales van verschillende wedstrijden gaan zien.”