Advies KNWU: Je kan buiten trainen, maar doe dat alleen maandag 16 maart 2020 om 15:06

De Nederlandse wielerunie KNWU heeft fietsers geadviseerd om de komende weken alleen te trainen. Waar in Spanje en Italië het openbare leven compleet stil is gelegd en wielrenners niet naar buiten mogen (op straffe van een geldboete), mogen in Nederland buitenactiviteiten nog wel gedaan worden tijdens de huidige crisis rondom het coronavirus.

De KNWU adviseert fietsers om alleen te trainen. “Vermijd drukke fietsomgevingen om de kans op verspreiding van het virus te beperken”, staat te lezen in het persbericht. Ook wordt verzocht om niet je neus te legen op straat.

Daarnaast vraagt de KNWU om geen zware trainingen te doen ‘die een aanslag hebben op je immuunsysteem’. Bij een te zware belasting kan dat systeem vatbaarder zijn voor virussen en ziektes. Wheelies en rare sprongen worden ook afgeraden, omdat dit jezelf en anderen in gevaar kan brengen: “Ziekenhuizen hebben hun handen al vol aan het coronavirus.”

Tot slot wordt opgeroepen om na een fietstocht jezelf goed te verzorgen, met goede kleding, een douche en een goed voedingspatroon. “Gebruik ook je gezonde verstand. Fietsen is de mooiste sport op aarde, maar onze collectieve gezondheid is belangrijker. Neem zelf verantwoordelijkheid en hou de updates van het RIVM in de gaten”, aldus de KNWU.