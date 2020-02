Brons voor Roy Eefting op de puntenkoers tijdens WK baan vrijdag 28 februari 2020 om 19:23

Roy Eefting is tijdens het WK baan in Berlijn naar het podium gereden op de puntenkoers. Na een knappe wedstrijd pakte de Nederlander, specialist op de scratch, brons achter de Corbin Strong, de nieuwe wereldkampioen, en Sebastián Mora.

Naar Jan-Willem van Schip moesten we niet zoeken op de puntenkoers. De wereldkampioen van een jaar geleden liet dit onderdeel links liggen om zich volledig op het omnium en de Madison te focussen. Daarom mocht namens Nederland Roy Eefting zijn kans gaan. De scratch-specialist hoopte het ver te schoppen, maar “de kans was wel aanzienlijk kleiner dan op de scratch”, liet hij voor het WK weten aan WielerFlits.

In de wedstrijd over 160 ronden met zestien sprint was Viktor Manakov verantwoordelijk voor de eerste aanval. De Rus streek ook de eerste vijf punten op. Ook Mark Stewart, de winnaar van de Wereldbeker in Minsk, Europees kampioen Bryan Coquard en Christos Volikakis, zegevierend op de Europese Spelen in Wit-Rusland raapten al vroeg in de wedstrijd punten op. De eerste ronde werd gepakt door drie man.

Raman Ramanau, Corbin Strong en Wojciech Pszczolarski gingen rond en verdienden daarmee 20 punten. Even later demarreerde ook Roy Eefting en in zijn eentje pakte ook hij 20 punten. In de top van het klassement had de Nederlander daarmee voorlopig zijn plekje veiliggesteld. Strong voerde rond halfkoers het klassement aan en de Nieuw-Zeelander, koersend voor SEG Racing Academy, maakte een sterke indruk.

In de tweede wedstrijdhelft probeerden meerdere renners iets te forceren, maar telkens was Strong attent mee. Op de derde sprint voor het einde viel Eefting nog eens aan en pakte daarmee vijf belangrijke punten, waarmee hij zich handhaafde in de top van het klassement. Verstandig stuurde hij dan weer omhoog met het oog op de eindsprint, waar nog eens tien punten te verdienen waren.

In de laatste twintig ronden gingen Manakov, Strong en Mora nog rond, waarmee Strong zich verzekerde van het goud en Mora opschoof naar het zilver. Eefting bleef alert in de eindsprint en liet daarin zijn snelle benen gelden. Hij kwam als tweede over de streep en sleepte daarmee zijn podium binnen. Voor de Nederlander is het zijn tweede WK-medaille ooit, nadat hij vorig jaar al zilver pakte op de scratch.

Puntenkoers 40 km – mannen

Corbin Strong

Sebastián Mora

Roy Eefting