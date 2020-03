Aike Visbeek: “David Dekker is nog láng niet klaar met ontwikkelen”

Het eerste deel van het wielerseizoen zit er onbedoeld al op, want door het coronavirus ligt de koers stil. Een van de nationale ploegen die zonder meer tevreden kan zijn over ‘het eerste deel’ van het jaar, is SEG Racing Academy. Met zeges in de Ster van Zwolle, de Dorpenomloop Rucphen (beide UCI 1.2-koersen), de Belgische kermiskoers Wanzeel Koerse en een derde plek in diezelfde Wanzeel Koerse en Le Samyn tussen de profs, kon het slechter. Dat beaamt ook academy manager Aike Visbeek, vertelt hij aan WielerFlits.

De in Zweden woonachtige Visbeek was de afgelopen zeven seizoenen ploegleider bij Team Sunweb, waar hij onder anderen Tom Dumoulin naar de eindoverwinning in de Giro d’Italia 2017 coachte. Sinds het begin van 2020 is hij als overkoepelend manager verantwoordelijk voor de hele opleidingsacademie van SEG Cycling. “Voor mij is dit een heel nieuwe rol”, legt hij uit. “Het is niet alleen maar coachen op wedstrijddagen. Ik vind het een mooie uitdaging. Daar was ik ook aan toe. Als je dan eenmaal weer aan het werk bent, kom je erachter hoe fijn het is om in een heel nieuwe omgeving actief te zijn. Dit vraagt meer van mij.”

Visbeek deed zijn intrede bij de profs onder de vleugels van Merijn Zeeman, die hem destijds binnenhaalde bij Skil-Shimano. Toen die laatste eind 2012 naar Rabobank vertrok, nam Visbeek zijn plek bij (toen nog) Argos-Shimano in. Visbeek scoutte voor die ploeg onder anderen Marcel Kittel. Met SEG Racing Academy doet hij qua niveau (van de WorldTour naar een Continental-team) twee stappen terug. “Maar ik hou nu wel veel meer ballen in de lucht. Dat is mooi, net als het werken met jonge talenten. Dat je hen op weg helpt met hun carrière. De resultaten van de laatste weken geven aan dat dit nu goed loopt”, lacht Visbeek.

Dekker dendert door

Beide overwinningen in Zwolle en Rucphen, alsmede de derde plek in Le Samyn: alle drie zijn ze op het conto te schrijven van Nederlands beloftenkampioen David Dekker. Hij is dit jaar nieuw bij SEG Racing Academy en lijkt een enorme ontwikkeling doorgemaakt te hebben in de voorbije winter. “Wij kwamen erachter dat hij zijn sport nu veel serieuzer benadert”, stelt Visbeek. “Hij traint nu met een trainer. Op alle fronten – denk aan voeding en hoe hij met zijn sport bezig is – heeft hij een enorme stap gemaakt. Als je een talent bent van het niveau-David Dekker, zie je nu dat die benadering een enorme impact op zijn prestaties heeft.”

“Bij een gemiddeld talent heeft dat niet zo veel van doen”, legt de academy manager uit. “Maar bij David zie je wat voor een enorm verschil het maakt. Zoiets vind ik mooi om te zien. Daarbij kijken we nu naar resultaten, maar ook op mentaal vlak is David aan het groeien – hoe hij ervoor leeft. Al die facetten hebben ervoor gezorgd dat hij het seizoen zo goed begonnen is. En om eerlijk te zijn: wat hij heeft laten zien, was niet één week topvorm. Dit is het niveau dat David het hele jaar gaat laten zien. Hij is nog láng niet klaar met ontwikkelen. Dat is onwijs spannend en ook mooi om te zien. Ik ben benieuwd waartoe hij in staat is.”

Hoog niveau

Visbeek zag vooral in Le Samyn en Rucphen in de breedte een heel sterk collectief. “Op dit moment fietst er niet één rond die slecht rijdt. Dat is een beetje overschaduwd door de successen van David. Ook in Zwolle was dat niet goed te zien. Maar daar waren we na zestig kilometer al drie man (van de zeven, red.) kwijt. Dan komt het misschien iets minder naar voren. Maar als je ziet hoe Daan Hoole tekeer gaat in Rucphen en wat Jordi Meeus en Jesper Rasch in Wanzele laten zien… De hele ploeg rijdt goed. Tijdens de trainingskampen hebben we een aantal zaken doorgesproken en afspraken gemaakt over hoe we wilden koersen.”

Dat werd door de renners snel opgepakt. “We hebben het vooral gehad over hoe samen te rijden in een koers, maar ook over hoe we dat met elkaar zouden communiceren. Hoe je omgaat met bepaalde standaardsituaties in de wedstrijd en hoe we het initiatief houden, bijvoorbeeld. Het grote verschil met andere jaren is dat ze destijds meerdere ploegleiders hadden. Die wisselden elkaar af, waardoor je niet altijd hetzelfde verhaal hebt voor de koers en een iets andere focus. Nu is er duidelijk één lijn. Voor de renners geeft dat meer stabiliteit. Maar eerlijk is eerlijk: alles valt of staat wel met het niveau van de coureurs.”

En dat is volgens Visbeek dus in orde. “Dat is een pluim waard voor de performance staff”, geeft hij mee. “Zij hebben heel knap werk geleverd. Ik heb nu twaalf renners tot mijn beschikking die allemaal een heel hoog niveau halen. Met David, Jordi en Daan zijn er drie jongens die er écht bovenuit steken. Maar als vierde- en derdejaarsbelofte zijn zij dat ook een beetje aan hun stand verplicht. Alleen wat daarachter staat aan jonge renners, daar stel ik ook vast dat die op dit moment al een heel hoog niveau hebben. Dat is echt knap.” Wat dat betreft is het zuur dat er nu een pauze is vanwege het coronavirus. Hoe Visbeek daar sportief gezien mee omgaat, lees je later deze week in het tweede deel van dit interview.