‘Premier Tech weg bij Astana na geschil over terugkeer Vinokourov’

Premier Tech heeft zich vanwege een discussie rondom Alexander Vinokourov teruggetrokken als co-sponsor en mede-eigenaar van Astana-Premier Tech. Dat meldt Cyclingnews. Kazachstaanse stakeholders zouden de in juni weggestuurde ‘Vino’ een tweede kans willen geven, maar het Canadese bedrijf niet.

Vinokourov werd vlak voor de Tour de France uit zijn functie als sportief leider van de WorldTour-ploeg ontheven. Naar verluidt zou hij in de maand erop een lobby zijn gestart voor steun en een basis om hem heen, omdat hij weer aan de slag wilde. Premier Tech was echter van mening dat Vinokourov niet terug zou keren in het management, maar daar gingen de belanghebbenden uit Kazachstan niet in mee.

De co-sponsor werd meegedeeld dat, als ze niet akkoord zouden gaan, afscheid van ze genomen zou worden. Premier Tech zou niet bereid zijn geweest om een lange juridische strijd te voeren over de rol van Vinokourov en besloot het verlies te nemen. “Beide partijen konden het niet eens worden over Vinokourov. Premier Tech wilde hem weg hebben. Astana heeft nu een grote financiële partner laten gaat om Vinokourov te redden”, vertelt een bron dicht bij de ploeg aan Cyclingnews.

Wel is bekend dat Premier Tech, dat al enkele jaren een sponsor was van Astana en later de stap maakte naar co-sponsor, inmiddels in gesprek is met een andere WorldTour-ploeg om daar in te stappen.