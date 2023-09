dinsdag 12 september 2023 om 18:00

Vingegaard denkt door ongeluk Van Hooydonck niet aan rode trui: “Wilde winnen voor mijn beste vriend”

Het verkeersongeluk van Nathan Van Hooydonck wierp vandaag een schaduw over de zestiende etappe van de Vuelta a España. Het incident bracht de renners van Jumbo-Visma ook kracht, gaf ritwinnaar Jonas Vingegaard toe na afloop. “Ik wilde heel graag winnen voor mijn beste vriend”, zei hij met een brok in de keel.

Napraten over het verloop van de etappe wilde Vingegaard niet na de lastige aankomst bergop in Bejes. “Ik ben vooral blij dat ik gewonnen heb vandaag, want we kregen verschrikkelijk nieuws vanmorgen”, doelt hij op het ongeluk van Nathan Van Hooydonck, die na een auto-ongeluk werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Er was lange tijd onduidelijkheid over zijn toestand, die volgens de politie kritiek was.

“Ik wilde winnen voor mijn beste vriend”, zei Vingegaard. “Gelukkig is er beter nieuws over hem, over zijn toestand. Dat is een grote opluchting voor mij en voor de ploeg. Ik hoop dat hij snel gaat herstellen.”

De Tour de France-winnaar koos op de slotklim naar Bejes al vier kilometer voor de finish de aanval. Niemand zag hem daarna nog terug. De eerste concurrenten volgden op 1.01 minuut en rode trui Sepp Kuss op 1.05 minuut. Daardoor is Vingegaard nu de leider genaderd tot op 29 seconden in het algemeen klassement, maar denken aan een machtsovername op de Angliru morgen wil hij nog niet. “Ik weet het niet… Ik wil van dit moment genieten en daar niet aan denken.”