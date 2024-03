Zeger Schaeken, Maxim Horssels • zondag 24 maart 2024 om 19:28 zondag 24 maart 2024 om 19:28

Vijf conclusies na Gent-Wevelgem

Gent-Wevelgem heeft weer nieuwe inzichten geboden. Mathieu van der Poel trok de lijn na de E3 Saxo Classic door, maar stuitte op een ijzersterke Mads Pedersen. Voor Visma | Lease a Bike en Lotto Dstny was het weer een dag om snel te vergeten. Vijf conclusies na Gent-Wevelgem.

1. In zijn gretigheid schuilt het gevaar bij Mathieu van der Poel

”Onderweg had hij wellicht wat minder vrijgevig moeten zijn met zijn inspanningen”, zo vat ploegmanager Philip Roodhooft het samen in nette bewoording. Door de versnelling bij de eerste beklimming van de Kemmelberg, de aanvallen op de Plugstreets en de lange achtervolging op Jonathan Milan verbrandde MVDP de nodige energie.

Of hij zonder die inspanningen de sprint wél gewonnen had, is maar de vraag. Pedersen deed alles juist in de sprint. Met een hoge basissnelheid en van ver. Het is dé manier om Van der Poel te kraken in de sprint. Met nog een week te gaan tot de Ronde staat Van der Poel op scherp. Ondanks misschien wel zijn beste vormpeil ooit verandert niet alles wat hij aanraakt in Vlaanderen in goud.

2. Mads Pedersen zet zich naast Mathieu van der Poel en Wout van Aert voor de Ronde van Vlaanderen

Mads Pedersen begon als een komeet aan 2024. De sterke Deen won koers na koers en reed zich ook in Parijs-Nice in de kijker. Iedereen verwachtte dat Pedersen die lijn ging doortrekken in de E3 Saxo Classic, maar daar werd hij verrassend ‘slechts’ elfde. Even was er dus twijfel over zijn vorm, maar die twijfels nam hij volledig weg in Gent-Wevelgem.

Pedersen toonde onderweg dat hij sterker was dan Van der Poel en klopte hem dan ook in de sprint à deux. Met deze zege heeft Pedersen zich naast Van der Poel en Wout van Aert gezet voor de Ronde van Vlaanderen. Dat vond ook Philip Roodhooft, die na afloop van Gent-Wevelgem sprak van drie favorieten voor de Ronde.

3. Visma | Lease a Bike heeft opnieuw de nodige pech

Visma | Lease a Bike stond in Gent-Wevelgem met een compleet andere instelling aan de start. Geen van de vier kopmannen (Van Aert, Laporte, Van Baarle en Jorgenson) was opgesteld en in tegenstelling tot de voorgaande klassiekers was het Nederlandse WorldTeam ook niet van plan van start tot finish de race te regiseren.

Wat wel gelijk was aan de E3 Saxo Classic van afgelopen vrijdag: pech en tegenslag. Jan Tratnik kwam al vroeg in de koers ten val. De Sloveen, die de geblesseerde Per Strand Hagenes verving, viel hard op zijn hoofd. Naast Tratnik moest ook Tosh Van der Sande voortijdig uit de wedstrijd stappen. Een week voor Vlaanderens Mooiste heeft Visma | Lease a Bike een volle ziekenboeg, want ook Christoph Laporte is nog altijd een groot vraagteken.

4. Arnaud De Lie scoort weer een onvoldoende

Arnaud De Lie lost de hoge verwachtingen niet in. Het goudhaantje kwam andermaal niet voor in het stuk en eindigde als 90ste. Ploegleider Nikolas Maes is dan ook duidelijk: “Dit is niet de normale Arnaud. We zullen met verschillende partijen moeten kijken hoe het nu verder moet. Dit was een erg slechte dag. We gaan verschillende onderzoeken laten doen. Die jongen moet gewoon resetten. (…) We moeten beslissingen gaan nemen die drastischer zijn dan programmawijziging en een beetje rust.”

Het is met andere woorden mogelijk dat we De Lie dit voorjaar een tijdje of zelfs niet meer in actie gaan zien.

5. Laurence Pithie is de revelatie van het voorjaar

Laurence Pithie heeft zich gebombardeerd als revelatie van dit voorjaar. Pithie begon zijn seizoen Down Under, waar hij meteen zijn eerste zege in de WorldTour pakte. Daarna ging hij door op hetzelfde elan en liet hij zich zien in Kuurne-Brussel-Kuurne. De Nieuw-Zeelander zat mee met Wout van Aert, Tim Wellens en Oier Lazkano, maar was uiteindelijk net niet goed genoeg om de heuvelzone te overleven.

In Gent-Wevelgem gebeurde hetzelfde toen hij meezat met Mads Pedersen en Mathieu van der Poel. Toch heeft Pithie getoond dat hij de nieuwe man is om in de gaten houden. Hij is nog maar 21 jaar, maar heeft bewezen dat hij de koers kan lezen én gewoon zeer goede benen heeft. Nog twee procentjes meer en Pithie maakt kans om op het podium te staan van een grote klassieker.