zondag 24 maart 2024 om 19:31

Philip Roodhooft ziet Mathieu van der Poel op waarde geklopt worden: “Had minder uitbundig gekund”

Video Mathieu van der Poel is in Gent-Wevelgem in de sprint geklopt door Mads Pedersen. Ploegmanager Philip Roodhooft zag zijn kopman zeer vrijgevig zijn in zijn inspanningen. Iets te vrijgevig wellicht. Toch denkt de ploegmanager dat Mads Pedersen vandaag de terechte winnaar was. “Geklopt worden door Pedersen is geen schande”, aldus Philip Roodhooft voor de camera van WielerFlits.

Na afloop van de koers heeft Philip Roodhooft vrede met de tweede plek van Mathieu van der Poel. “Het was mooi geweest als Mathieu had gewonnen, maar ik vind dat we toch tevreden mogen en moeten zijn met de wedstrijd van vandaag. Geklopt worden door Mads Pedersen is geen schande. Allebei zijn ze met open vizier richting de sprint gereden en daar was Pedersen de sterkste. Hij heeft op een verstandige manier de sprint aangepakt met een hoge basissnelheid en is van ver genoeg begonnen.”

De wereldkampioen plaatste in de koers weer de nodige versnellingen en verrichtte het nodige kopwerk in jacht op Jonathan Milan, terwijl de concurrentie van Lidl-Trek in het wiel zat. “Mathieu had onderweg wellicht minder vrijgevig kunnen zijn in de inspanning, maar niemand zegt dat het resultaat dan anders was geweest. Ik denk dat hij een goede wedstrijd heeft gereden, die iets minder uitbundig had gekund. Maar dat moeten we niet per se zien als iets negatiefs. Afgelopen vrijdag heeft hij ook al flinke inspanning geleverd. Hij heeft niet gewonnen, maar er wint uiteindelijk altijd maar één.”

De ploegmanager verwacht niet dat Mathieu enorm zal balen van zijn tweede stek. “Hij zou liever gewonnen hebben, maar hij zal niet super ontgoocheld zijn. Hij is op pad geweest met Pedersen, die op een hele fijne en eerlijke manier de wedstrijd heeft gereden. In een eerlijke sprint is hij geklopt door iemand die sterker was. Daar zal hij goed mee kunnen leven.”

Nu richt de wereldkampioen zijn pijlen op de Ronde van Vlaanderen. Welke lessen kan de ploeg trekken uit deze koers? “Een van de belangrijkste dingen om te onthouden is dat de ploeg laat zien dat we ook in de breedte op bepaalde momenten ook aanwezig zijn. Vorige week zagen we dat al in Milaan-San Remo en ik denk dat dat in de komende twee weekenden ook van belang gaat zijn.”

Op basis van de prestaties van de Deen van Lidl-Trek heeft een ander blok zich in ieder geval nu definitief aangediend: Lidl-Trek. Roodhooft verwacht van die ploeg veel in Vlaanderens Mooiste. “Als we de Pedersen van vandaag zien en die van vrijdag, dan is dat een heel ander verhaal. Het is zo dat commentatoren na vrijdag vrij stellig waren dat er maar twee favorieten waren voor de Ronde. Pedersen heeft laten zien dat die stelling al de prullenbak in kan. Hij heeft zich vandaag opgeworpen als volwaardig kandidaat. Dat zorgt ervoor dat Lidl-Trek ook verantwoordelijkheid zal nemen. Of dat het moeilijker of makkelijker maakt? Dat gaan we zien.”