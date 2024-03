zondag 24 maart 2024 om 17:11

Mogelijk einde voorjaar Arnaud De Lie: “Moeten drastische beslissingen nemen”

Video Op voorhand werd dit voorjaar veel verwacht van Arnaud De Lie. De kopman van Lotto Dstny geloofde in de eigen kansen op de kasseien dit voorjaar, maar lijkt een schim van de versie die hij beoogde te zijn. Ploegleider Nikolas Maes spreekt voor de microfoon van WielerFlits van een slechte dag van de ploeg in Gent-Wevelgem en laat zijn licht schijnen op het resterende seizoen van zijn kopman. “Dit is niet de Arnaud die wij kennen”, aldus Maes.

“Het was geen goede dag. Daar moeten we eerlijk in zijn”, opent Nikolas Maes over zijn ploeg in Gent-Wevelgem . “We kunnen het pech noemen, maar dat is heel mager. Cedric Beullens heeft vanochtend zijn knie gestoten en kreeg enorm veel last. Hij moest afstappen en dat brengt ons naar zes. Onze helpers hebben hun werk verricht, maar op het einde zijn we niet op de afspraak. Jasper De Buyst heeft zijn best gedaan en het vandaag nog een beetje gered voor ons.”

Hoe kijkt de ploegleider naar de prestatie van zijn kopmannen? “Brent Van Moer heeft een offday en dan zitten we nog met Arnaud De Lie zelf. Daar moeten we goed naar gaan kijken en ergens een beslissing gaan nemen. Dit is niet de normale Arnaud. We zullen met verschillende partijen moeten kijken hoe nu verder. Dit was een erg slechte dag.”

Het wilde in de E3 Saxo Classic ook al niet vlotten voor De Lie. De Belg lijkt fysiek niet in orde. “We gaan verschillende onderzoeken laten doen. Die jongen moet gewoon resetten. Falen kan en falen mag. Zeker een jonge jongen, zoals hij. De Arnaud die we vandaag zagen, koerste op 50% van zijn normale kunnen. We moeten zeggen: het is goed geweest, we gaan hem laten rusten.”

Maes wordt vervolgens ook gevraagd of de mentale druk van het kopmanschap een rol kan spelen bij de prestaties van De Lie. “Ik denk het niet. We hebben Lennert Van Eetvelt en Van Gils ook als kopman. We willen met zes renners koersen. Dan komt niet alles van Arnaud. Hij heeft nog niet heel veel gepresteerd dit jaar en toch stonden we vierde in de WorldTour. Dan komt niet alles van hem. We moeten beslissingen gaan nemen die drastischer zijn dan programmawijziging en een beetje rust.”

De vraag blijft dan: wie neemt zijn rol over? “Ik geloof in Victor Campenaerts en ik geloof in Brent van Moer. Jasper De Buyst is ook goed, maar de vacature staat open. Naast De Lie hebben we geen absolute kopman. Toch zijn we een ploeg die nog goed draait, dus ik heb het vertrouwen in de ploeg.”