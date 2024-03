zondag 24 maart 2024 om 13:11

Opnieuw pech voor Visma | Lease a Bike: Jan Tratnik uit koers na vroege val

Jan Tratnik heeft Gent-Wevelgem al vroegtijdig moeten verlaten. De Sloveen was pas last minute aan de startlijst toegevoegd na de blessure van Per Strand Hagenes, maar lang duurde zijn dag op de fiets niet.

De winnaar van de Omloop Het Nieuwsblad kwam op zo’n 160 kilometer van de finish ten val, waarop hij tot opgave gedwongen werd. Voor Visma | Lease a Bike blijft de pech zo aanhouden. Eerder kreeg de ploeg al af te rekenen met de neusblessure van Hagenes, de ziekte van Christophe Laporte en ook Dylan van Baarle, Wout van Aert en Tiesj Benoot gingen tijdens de E3 Saxo Classic tegen de vlakte.

In Gent-Wevelgem is Olav Kooij dan weer de uit te spelen kopman bij de geelhemden.