Youri IJnsen • donderdag 7 december 2023 om 07:30

Vier vragen over de uitdagingen rondom de Wereldbeker in Val di Sole

Interview Zondag staat in Italië de zevende manche in de Wereldbeker op het programma. Een unieke cross, want Val di Sole ligt hoog in de bergen en dus in de sneeuw. Dat vraagt om een andere benadering, al slaan ook veel crossers deze wedstrijd over vanwege de hoge reiskosten en de risico’s. WielerFlits legt vier vragen voor aan perschef David Evangelista.

Zijn er zaken – zoals bijvoorbeeld het parcours – veranderd ten opzichte van 2022?

“Geen grote zaken. Wel starten en finishen de wedstrijden iets eerder, om beter te kunnen omgaan met de specifieke condities van de locatie. De zon verdwijnt aan het eind van de middag achter de bergen, waardoor het in Vermiglio vroeger donker is. Qua parcours zijn er slechts zeer, zeer kleine veranderingen. Er liggen een paar bochten en stroken net even anders. Wel is er een extra sneeuwheuvel aangelegd, maar dit zal de natuur van de cross in zijn geheel niet veranderen.”

Vorig jaar was het parcours erg glad, met zware valpartijen van Fem van Empel en Eli Iserbyt tot gevolg en bijvoorbeeld angst bij Mathieu van der Poel. Wat voor oplossingen hebben jullie daarvoor bedacht?

“Toen hadden we te maken met een scherpe temperatuurdaling van vrijdag op zaterdag (de dag van de wedstrijd toen, red.). Vrijdagmiddag regende het nog en ’s nachts viel er heel veel sneeuw. Dat creëerde vorig jaar zo’n moeilijke ondergrond. Met de dynamiek van sneeuw kun je al het werk verzetten dat je wilt verzetten – wat we vorig jaar óók gedaan hebben en dit jaar opnieuw – maar het komt altijd aan op de weersomstandigheden in de dagen voorafgaand aan de cross. En soms – zoals vorig jaar – zelfs van die op de dag zelf.”

Hoe gaan jullie om met het feit dat Wout van Aert, Tom Pidcock en Van der Poel niet aan de start zullen staan?

“Dat is niet ideaal, maar wij zijn daarin niet de enige. Ook in de andere Wereldbekers tot op heden, stonden de Grote Drie niet aan het vertrek. Dat soort renners maken het promoten van een event natuurlijk een heel stuk eenvoudiger. Aan de andere kant moeten we werken aan hetgeen wij zelf wel onder controle hebben. Daarmee wil ik zeggen: we proberen het unieke karakter van deze cross te gebruiken. Ik ben ervan overtuigd dat dit karakter Val di Sole relevant en leuk maakt om naar te kijken, zelfs zonder de grootste sterren uit het veldrijden – en ver daarbuiten.”

Vorig jaar spraken we met organisator Fabio Sacco over een potentieel WK veldrijden in Val di Sole en de wens om als test-event op het programma van de Olympische Winterspelen van 2026 te staan. Hoe ligt dat op dit moment?

“Voor nu lijkt niets erop te wijzen dat de Winterspelen van 2026 (in Italië, red.) er klaar voor zijn om een veldrit op te nemen. Daarvoor zijn nog een aantal hordes te nemen met betrekking tot de officiële disciplines. Wat betreft het wereldkampioenschap focussen we ons in de vallei eerst op het WK mountainbike van 2026 in Commezzatura. Wat betreft de cross zullen we zien wat de toekomst brengt.”