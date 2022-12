Vader Adrie over Mathieu van der Poel in Val di Sole: “Ik denk dat hij bang was”

Interview

Mathieu van der Poel sneeuwde in de Wereldbeker veldrijden te Val di Sole onder. De 27-jarige Nederlander van Alpecin-Deceuninck kwam op ruim drie minuten binnen van winnaar Michael Vanthourenhout. Zelf was MVDP direct na afloop van de cross te ontgoocheld om te reageren, vader Adrie deed dat wel. “Dit had puur met vertrouwen te maken”, legt hij uit aan WielerFlits.

Het was de bedoeling dat Van der Poel behouden aan zijn cross zou beginnen, zonder meteen risico’s te nemen. Dat leek te gebeuren, maar ondertussen reden de eersten steeds verder weg. Vader Adrie – die voor zijn zoon in de materiaalpost stond – geeft na afloop zijn visie op wat er gebeurde. “Niet veel. Hij was hartstikke bang, denk ik. Verder ga ik het niet zoeken. Dit gebeurt hem nooit. Het was zijn eerste keer op ijs en het speelt mee dat hij vorig jaar amper gecrost heeft. Hij heeft er nog maar een paar in de benen en komt net terug van een Spaanse wegstage. Maar verder dan angst moet je niet zoeken, in elke bocht zag je dat.”

De viervoudig wereldkampioen veldrijden reed na de cross meteen door richting de camper, waar hij woest was. Omdat die gesloten was, nam hij eventjes de tijd om met een aantal fans op de foto te gaan. Maar te genieten was hij niet. “Het zal voor hem een tegenvaller geweest zijn”, denkt Adrie, die op dat moment nog niet terug was vanuit de materiaalpost. “Dan mag je boos zijn op jezelf. Maar je moet het ook een plaats kunnen geven. Het zal kwaad zijn, maar volgende week is er alweer een andere cross. Feit is dat je hier met een goed gevoel moet rondrijden. Als dat zo is, rijd je per ronde dertig tellen rapper dan de rest.”

“Daar hoef je geen tekening bij te maken, kijk maar naar winnaars Puck Pieterse en Michael Vanthourenhout”, stipt Van der Poel senior aan. “Bij hen zie je het in de positieve zin, bij Mathieu zie je het in de negatieve zin. En je hebt dan nog renners die risico’s gaan nemen zoals Eli Iserbyt, met elke bocht een voet uit de pedaal. Op een gegeven moment gaat dat toch fout. We hadden Mathieu ook meegegeven dat hij in de beginfase rustig aan moest doen om vertrouwen te krijgen in de bochten. Maar dat was er gewoon niet. Dat zie je. Er waren bochten bij waar je vol door kon trappen. Mathieu hield daar voor de bocht al zijn benen stil, dan schuif je alle kanten op. Het was gewoon niet zijn dag vandaag, zo simpel is het.”