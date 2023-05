Victor Campenaerts haalt moed uit prestaties Lotto Dstny en Laurens De Plus

Interview

Victor Campenaerts zal na bijna drie maanden zijn rentree maken in het Critérium du Dauphiné. De renner van Lotto Dstny heeft de afgelopen maanden veel tijd gespendeerd aan zijn revalidatie, maar heeft ook nadrukkelijk gekeken naar de prestaties van zijn ploeggenoten. “Het geeft een ongelooflijke drive.”

Lotto Dstny koos een tijd gelden ervoor om de Giro d’Italia niet te rijden. De Belgische ploeg wilde zich focussen op andere rittenkoersen en eendagskoersen. Een juiste beslissing, vertelde sportief manager Kurt De Wouwer aan Sporza. “Achteraf gezien zijn we nog altijd blij dat we de Giro niet gereden hebben. We wisten van de voorbije jaren dat we het in de breedte moeilijk hadden om een competitief team op te stellen voor de drie grote rondes.”

Toch was er ook een moment waarop die keuze misschien minder verstandig leek. Campenaerts legt uit: “Op een gegeven moment lazen we een artikel waarin stond dat het door het nieuwe puntensysteem misschien toch een domme keuze was om de Giro niet te rijden. Als ploeg kunnen we achteraf zeggen dat wij toen ook wel even zijn verschoten toen dat nieuwe puntensysteem werd bekendgemaakt.”

Lees ook: Lotto Dstny: “Achteraf nog altijd blij dat we de Giro niet gereden hebben”

‘Prestaties van De Plus in Giro ook drijfveer en motivatie’

“Maar uiteindelijk hebben we overal zeer offensief gekoerst en waren we heel aanwezig, wat resulteerde in het pakken van veel punten”, aldus Campenaerts. “Dat ik dat allemaal zag tijdens mijn revalidatie, gaf een ongelooflijke drive. Als ik terug zal komen in koers, en in de koersen waar ik wil presteren, moet ik op een hoog niveau zijn om niet de minste van de ploeg te zijn. Of om überhaupt in de selectie te geraken.”

“Daarnaast heb ik ook wel veel, ondanks dat de ploeg niet meedeed, naar de Ronde van Italië gekeken. Ik heb van heel dichtbij Laurens De Plus gevolgd. Dat is een goede vriend van mij. Ik denk dat je wel weet dat hij van ver is moeten komen en dat hij moeilijke jaren achter de rug heeft. Hij rijdt nu gewoon top-10 in de Giro. Naast de prestaties van de ploeg in de iets kleinere koersen, was de prestatie van Laurens in de Giro ook wel een ongelofelijke drijfveer en motivatie voor mij.”

Geruchtenmolen

Op de virtuele persconferentie reageerde Campenaerts ook kort op het gerucht dat er een einde komt aan de twaalfjarige samenwerking tussen Ridley en Lotto Dstny. “Jullie (de journalisten, red.) weten weer al meer dan ik. Ik vind het heel interessant om te lezen welke fietsmerken er dan ook in aanmerking zouden komen of dat nu al zeker zou zijn dat we niet meer met Ridley gaan rijden. Ik vind het altijd top dat ik dat via de krant kan vernemen wat de stand van zaken is bij de ploeg.”

Lees ook: ‘Einde aan twaalfjarige samenwerking: Lotto Dstny en Ridley gaan uit elkaar’

Vrijdagochtend verschijnt er een uitgebreid interview met Victor Campenaerts op WielerFlits waarin hij vertelt over zijn lange en zware revalidatie.