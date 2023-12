zondag 10 december 2023 om 11:10

Lefevere spreekt zich uit over transfersoap Uijtdebroeks: “UCI moet zich aan eigen regels houden”

De wielerwereld is sinds zaterdag in de ban van de (al dan niet geldige) transfer van Cian Uijtdebroeks van BORA-hansgrohe naar Jumbo-Visma. De twee WorldTeams steggelen momenteel over de beloftevolle Belgische klimmer. Patrick Lefevere, de grote baas van Soudal Quick-Step, heeft inmiddels ook van zich laten horen.

De 68-jarige Belg kiest in de transfersoap duidelijk de kant van BORA-hansgrohe. “Volgens mij heeft Cian Uijtdebroeks een akkoord tot eind 2024. Hij nam een zaakwaarnemer in de hand en kende de situatie. De UCI moet zich aan haar eigen regels houden. Alleen als drie partijen het eens zijn, kan er een transfer plaatsvinden, met toestemming van de UCI”, schetst Lefevere op platform X.

Maar Lefevere vindt niet dat Ralph Denk, de grote man achter BORA-hansgrohe, te veel in de slachtofferrol moet kruipen. “Op 21 januari 2021 had ik in Brussel een ontmoeting met Ralph”, haalt de uitgesproken Belg een anekdote naar boven.

“We waren het erover eens dat hij tot 31 maart zou wachten om een bod neer te leggen bij Remco Evenepoel, als ik tegen die tijd de toekomst van de ploeg niet had verzekerd. Op 8 maart verstuurde hij vervolgens al een geschreven aanbieding naar de vader van Remco. Dus kom nu alsjeblieft niet huilen.”

My opinion Cian Uijtdebroeks has an agreement until end of 2024. He toke an agent @aej_carera he knew the situation @UCI_cycling had to oblige there own rules. Only if 3 parties are agreed there can be a transfers with the authorisation from @UCI_cycling — Patrick Lefevere (@PatLefevere) December 10, 2023