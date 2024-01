Niels Bastiaens • vrijdag 26 januari 2024 om 14:44 vrijdag 26 januari 2024 om 14:44

Vergeet een WK veldrijden op sneeuw en ijs: “Verwacht droge omloop in Tábor”

Interview In crosskringen wordt er al weken gespeculeerd over een WK op sneeuw en ijs. Belgisch bondscoach Sven Vanthourenhout stelde afgelopen week nog dat zulke omstandigheden de kansen van de tegenstanders van Mathieu van der Poel zouden vergroten, daar in Tábor…

“Vriesweer, ijs en sneeuw zouden in onze kaart spelen. Dan komen in theorie de capaciteiten van Mathieu van der Poel een beetje minder tot hun recht en kan hij zijn vermogen minder benutten”, aldus de West-Vlaming. Ook Thibau Nys gaf eerder al aan dat de Belgen wel zouden varen bij een sneeuweditie. De mindere dag van de Nederlandse topfavoriet, vorig jaar in de besneeuwde Wereldbeker van Val di Sole, versterkte die gedachte.

Maar wat blijkt, een dikke week voor de titelstrijd? In Tsjechië duiken de temperaturen enkel ’s nachts onder het vriespunt, en op winterse neerslag moeten we al helemaal niet rekenen. “Het is deze week in Tábor vaak zo’n vijf à zes graden geweest, volgende week wordt het zelfs nog wat warmer”, stelt Jakub Riman, Tsjechisch WK-deelnemer bij de profs.

Verkenning tijdens Tsjechisch kampioenschap

Twee weken terug mocht hij tijdens de nationale kampioenschappen, waarin hij door een lekke band op een slecht moment pas twaalfde werd, al eens proeven van de omloop. “Toen was het rondje wél nog bedekt onder een laag ijs, waardoor het in de bochten glad was. Maar dan nog bleef Tábor een omloop waarin elke renner zijn krachten kwijt kan en de beste versie van zichzelf kan zijn.”

“Gezien de veranderende omstandigheden, verwacht ik volgende zondag een snelle cross in Tábor”, vertelt Riman. “Een modderige bedoeling zal het daar niet meer worden. Het wordt een droge omloop. Maar anderzijds: technische passages, zoals de hoge balken vlak voor de lastige klim en korte bochtjes, zullen altijd voor een intervalwedstrijd zorgen. Die balken waren altijd cruciaal in Tábor, maar ik verwacht dat zondag gewoon de beste renner wint.”

80 % hetzelfde als de Wereldbeker

Omdat Tábor een klassieker in de cross is, kent menig renner kent het rondje al als zijn broekzak. Mathieu van der Poel pakte er in 2015 zijn eerste wereldtitel bij de profs, en in 2017 zijn eerste Europese titel. Verder vinden we er in het begin van het seizoen vaak een Wereldbekermanche terug. “Je kan het parcours van het WK daar voor zo’n tachtig procent mee vergelijken. De enige echte verschillen zijn dat de sector aan de achterkant in andere richting wordt verreden en daar een lusje extra is toegevoegd. Verder zijn er twee extra bruggen aangelegd”, besluit Riman.