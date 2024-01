dinsdag 23 januari 2024 om 08:20

Belgische bondscoach hoopt op winters WK: “Dan kan Van der Poel zijn vermogen niet voluit benutten”

Mathieu van der Poel is de absolute topfavoriet voor het WK veldrijden in Tábor. De Belgische bondscoach Sven Vanthourenhout erkent dat, maar wil zich niet bij voorbaat gewonnen geven. Als zich een kans voordoet, moeten zijn renners die grijpen, zegt hij in gesprek met Het Nieuwsblad.

“We moeten niet rond de pot draaien”, begint Vanthourenhout. “Het feit dat Mathieu van der Poel zelf al uitsprak dat het WK voor hem de belangrijkste wedstrijd van zijn veldritcampagne is, zegt veel. Als hij zich een doel stelt, dan pakt hij er zelden naast.”

De kans is volgens Vanthourenhout ‘in principe nihil’ dan ook dat Van der Poel niét wint in Tábor. “Je kan altijd foutjes maken en pech hoort jammer genoeg bij de sport, maar we wensen het niemand toe en al zeker een atleet als Van der Poel niet. Alleen blijft het wel een feit dat elke cross gereden moet worden. Benidorm is geen referentie voor Tábor, maar wat zich daar afspeelde, houdt ons wel scherp. Als er zich een kans aandient, moeten we zorgen dat we klaar zijn.”

Drie kopmannen

Omdat Wout van Aert ontbreekt in Tábor, start België met drie kopmannen, laat Vanthourenhout weten. Dat zijn Belgisch kampioen Eli Iserbyt, Europees kampioen Michael Vanthourenhout én Thibau Nys. “Thibau Nys mogen we zeker niet vergeten. Als hij goed is, kan hij meedoen om te winnen. Is hij dat niet, kan hij net zo goed tiende of twaalfde eindigen.”

De weersomstandigheden in Tsjechië kunnen ook nog een rol van betekenis spelen. Er kan in een kleine twee weken nog veel veranderen, maar momenteel liggen de temperaturen boven nul in Tábor. “Vriesweer, ijs en sneeuw zouden nochtans in onze kaart spelen”, aldus Vanthourenhout. “Dan komen in theorie de capaciteiten van Mathieu van der Poel een beetje minder tot hun recht. Dan kan hij zijn vermogen niet voluit benutten, maar dan nog kan je 101 scenario’s op tafel leggen en waarschijnlijk trekt hij ze nog allemaal naar zich toe.”