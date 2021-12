Verergerde deze val de rugblessure van Mathieu van der Poel?

Video

Na een uitgestelde en kortstondige rentree van wereldkampioen Mathieu van der Poel in de Wereldbeker van Dendermonde (zondag) en de Superprestige in Heusden-Zolder (maandag), moet de renner van Alpecin-Fenix opnieuw noodgedwongen rust nemen. Zijn rugblessure blijft opspelen.

De 26-jarige Nederlander kampt met een zwelling van zijn tussenwervelschijf, blijkt dinsdag na onderzoek in het ziekenhuis. Daarmee komt ook een WK-deelname in Fayetteville in het gedrang, omdat MVDP zelf eerst volledig wil genezen. Na zijn opgave in Heusden-Zolder was er veel onduidelijkheid over het feit dat de wereldkampioen al dan niet gevallen was. De woordvoerder ter plaatse zei van niet, ploegleider Christoph Roodhooft van wel. Een video gemaakt door een fan laat zien dat de laatste het bij het rechte eind had.

Wat de verhouding is tussen de val, Van der Poels opgave en de dinsdag vastgestelde blessure, is niet duidelijk.

After the contradicting reports yesterday, here is the proof that Mathieu did crash yesterday pic.twitter.com/2K59iONpJ9 — Cyclocross Social (@Cyclocrosss) December 28, 2021