Roodhooft en Adrie van der Poel zien geen reden tot paniek: “Maar plezant is het niet”

“Gewoon een mindere dag”. Dat was de uitleg die Mathieu van der Poel maandag gaf na het vroegtijdig uitstappen tijdens de Superprestige-cross in Heusden-Zolder. Ploegleider bij Alpecin-Fenix Christoph Roodhooft geeft aan dat de Nederlander gevallen was en dat zijn rug pijn doet. “De X²O-cross in Loenhout komt wel niet in gevaar”, zegt hij bij PlaySports.

Vlak na de cross had Roodhooft via telefoonberichten contact met zijn renner, die volgens eerste berichten niet gevallen was. “Je zag toch zijn op de rug besmeurde trui? Zijn rug deed pijn. Of dat een gevolg is van Dendermonde of het oud zeer, dat weet ik niet. Plezant is dat niet. Niet voor hem, niet voor ons. Dinsdag zien we verder. Het is duidelijk dat die rug moet bekeken worden. Dit is vervelend. Het zijn van die problemen waar je niet meteen de vinger kunt op leggen.”

Vader Adrie van der Poel ging er ook wat dieper op in bij PlaySports. “Als je last heb van je rug, kan dit gebeuren. Dendermonde zal erin gehakt hebben. Ik hoor dat Van Aert dit ook zei, maar hij staat gewoon een maand verder dan Mathieu. Achteraf gezien is het makkelijk praten, maar ik denk dat de situatie heel anders was geweest als hij vorige week in Rucphen had kunnen herbeginnen. Maar die knie liet dat niet toe. Van Aert staat veel verder en is veel magerder.”

Volgens Van der Poel senior is zijn zoon zich bewust van de achterstand die hij door omstandigheden nog heeft op Van Aert. “Het is bij Mathieu een en-en-verhaal (blessures en conditie-achterstand, red.). Hij heeft nog een goede maand voor het hoofddoel: het WK.”