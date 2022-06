Veldrit Gieten niet langer in Superprestige: “Willen niet als speelbal gebruikt worden”

33 keer maakte de cyclocross van Gieten deel uit van de Superprestige, het oudste regelmatigheidscriterium in de veldritsport. Maar daar komt nu een einde aan. Flanders Classics kent de Drentse organisator geen contractverlenging meer toe.

En beide partijen zijn met behoorlijk wat gekibbel uiteen, zo leert ons het persbericht dat vanuit Gieten de wereld is ingestuurd. “Sinds januari zinspeelde Flanders Classics al op een mogelijk afscheid, maar de lijn werd steeds weer opengehouden omdat er problemen waren met andere organisaties.”

“In februari was de kans 75 procent dat we zouden afvallen, dan weer 90. En half mei ging het opnieuw over 50 procent. Kansen leken te keren. Duidelijkheid bleef echter uit. We zijn er nog niet uit, klonk het telkens. Uiteindelijk hebben we zelf een deadline gesteld. Op 4 juni wilden we duidelijkheid.”

“Vrijdagmiddag 3 juni kwam er, via een tussenpersoon, een telefoontje dat Gieten zo goed als zeker naast de boot zou vallen, maar dat er nog steeds geen zekerheid was. Hierop heeft de organisatie aangegeven niet langer als speelbal gebruikt te willen worden. De tijd om te organiseren op 2 oktober werd ook heel kort.”

“Enkel Belgische organisaties”

De veldrit in Gieten heeft met 2 oktober 2022 wel een datum op de UCI-kalender en zal op deze dag ook organiseren, lezen we nog in het persbericht. “Voor de meest succesvolle veldritorganisatie in Europa (46 keer internationaal, waaronder 6 keer NK en een WK) is er dus geen plaats meer in de Superprestige”, klinkt het bitter. “Dit ondanks de altijd vlekkeloos verlopen edities, die door de juryleden jaarlijks met hoge cijfers werden beoordeeld en door de UCI jaarlijks weer met de Cat.1-status werden beloond. Ook vanuit renners was de belangstelling voor de veldrit in Gieten groot.”

“Het is pijnlijk duidelijk dat de Superprestige enkel nog is voorbehouden voor Belgische organisatoren. De wijze waarop Flanders Classics met een organisatie als Gieten omgaat, verdient geen schoonheidsprijs. Gieten zou een dure organisatie zijn, vanwege de verre verplaatsingen uit België. Drie jaar geleden werden we door Flanders-CEO Wouter Vandenhaute nog geroemd als sterke organisator met een uniek parcours.”

“We werden zelfs gevraagd toe te treden tot de Wereldbeker. We maakten er een bidbook voor, waar we tot op heden nog geen formele afwijzing voor kregen. Wel werden we toen opnieuw opgenomen in de Superprestige. Wat blijft, is de trots dat we 33 jaar deze status hebben gehad. En de dierbare en warme vriendschappen die we overhouden met medeorganisatoren.”

Binnen de Superprestige konden we voorlopig even niemand bereiken voor een reactie. Zodra dit wel lukt, leest u ze op WielerFlits.