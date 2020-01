Veldrit Gieten vreest voor toekomst: “Geen zondag? Dan is het einde verhaal” maandag 13 januari 2020 om 17:41

De kans is groot dat de veldrit van Gieten volgend jaar ontbreekt op de kalender. De Superprestige-cross wordt al jaren op een zondag, maar door de nieuwe Wereldbeker-opzet wordt dat waarschijnlijk verplaatst naar een zaterdag. “Dat is onacceptabel. Als dat gebeurt, stoppen wij er mee”, meldt de organisatie aan het Dagblad van het Noorden.

Om toch op een zondag ingepland te worden als veldrit, heeft de organisatie van Gieten een aanvraag gedaan bij de UCI om deel uit te maken van de nieuwe Wereldbeker. Zij willen de Nederlandse plek naast Hoogerheide invullen. Bronnen wisten onlangs aan WielerFlits te melden dat die tweede Nederlandse Wereldbeker-plek naar Hulst gaat.

Jantienus Warners, secretaris van de organisatie in Gieten, verwacht eind januari uitsluitsel voor het seizoen 2020-2021. Mocht de Wereldbeker niet doorgaan, dan wil de Drentse cross in de Superprestige blijven. De zondag is echter heilig in Gieten. “Krijgen we voor de Superprestige geen datum op de zondag, dan is het einde verhaal voor deze veldrit”, zegt Warners.

‘Veel exposure bij deelname Wereldbeker’

Afgelopen oktober luidde de organisatie al de noodklok over de toekomst. Toen was een Wereldbeker-aanvraag, die nu wel gedaan is, nog niet aan de orde. “Dan praat je over hele andere bedragen. Dan moet er heel veel geld bij. Dat is niet realistisch”, zei de secretaris destijds.

Inmiddels ziet Warners kansen bij een plek in de Wereldbeker: “Dat kost ons 40.000 euro extra. Dat is een groot bedrag, maar je krijgt er ook veel exposure voor terug. Eurosport zendt de wedstrijd uit en ik verwacht dat ook de NOS belangstelling heeft.”