‘Hoogerheide en Hulst in 2020-2021 de Nederlandse manches in de Wereldbeker’

Het wordt pas officieel gemaakt tijdens het WK in het Zwitserse Dübendorf, maar onze bronnen zijn formeel: “Hoogerheide en Hulst worden volgend seizoen de Nederlandse manches in de vernieuwde Wereldbeker veldrijden.”

Opmerkelijk: Valkenburg, waar in 2018 nog het WK plaatsvond, heeft om een of andere reden geen kandidatuur ingediend. Rosmalen deed dat wel, maar omdat Stichting GPB (organisator) volgende winter opnieuw het Europees kampioenschap wil organiseren, zijn ze daar in het Autotron pas kandidaat om in het seizoen 2021-2022 toe te treden tot het hervormde regelmatigheidscriterium.

Dat betekent concreet dat Flanders Classics alleen van Hulst en Hoogerheide officiële kandidaturen in de bus kreeg en dat zullen ook de twee wedstrijden zullen zijn die volgend seizoen gaan deel uitmaken van de Wereldbeker.

De Vestingcross in Hulst is relatief nieuw en volgende maand pas aan zijn vierde editie toe, maar oogstte reeds bijzonder veel lof bij zowel renners als publiek. De GP Adrie van der Poel in Hoogerheid is dan weer een gevestigde waarde sinds 2003 en stond nog nooit ter discussie.

Ondertussen kreeg WielerFlits bevestigd dat er geen zestien maar veertien wedstrijden deel zullen uitmaken van de Wereldbeker van volgend seizoen: zeven Belgische manches, aangevuld met zeven niet-Belgische, waarvan dus twee in Nederland. Ook Frankrijk (Besançon) en Tsjechië (Tábor) zijn zekerheden.

De Belgische wedstrijden in pole position, maar ons nog niet bevestigd, zijn Overijse, Diegem, Zonhoven, Koksijde, Wachtebeke en Namen. Ook Heusden-Zolder is een potentiële kandidaat. Tijdens het WK in Dübendorf wordt de volledige WB-kalender definitief bekendgemaakt.